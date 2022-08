Viking-talentene skuffet – Sandnes Ulf videre etter ellevilt målkalas

Viking var forhåndsfavoritter, men ble slått ut av NM i en utrolig timålsthriller mot Sandnes Ulf.

Sandnes Ulf-kaptein Christer Salvesen stanger ballen i mål.

Gabriel Økland Retallack

10 minutter siden

Sandnes Ulf – Viking 6–4

ØSTERHUS ARENA: – En helt utrolig følelse. Forsetter vi som i dag kan vi gå helt til topps i turneringen, sier Christer Salvesen etter å ha slått erkerivalen Viking ut av junior-NM.

Sandnes Ulf kriget og kontret de mørkeblå i senk i en spektakulær kamp.

Ved hver eneste takling, feilpasning eller balltap fra motstanderen hoiet og skrek de.

– Vi er et krigelag. Viljen og dueller skal vi aldri tape på, sier kapteinen.

A-lagsspillere

Det ligger stor prestisje i å gjøre det godt i junior-NM. Tirsdag kveld stilte begge lag med spillere fra A-troppene.

Viking hadde med forsvarsspilleren Kristoffer Forgaard Paulsen, Simen Kvia-Egeskog og stjerneskuddet Edvin Austbø – som allerede har presentert seg for Viking-fansen med sin drømmescoring i Europa-kvaliken.

For Sandnes var den offensive trioen Artan Memedov, Jonas Brune Aune og Daniel Braut på topp. De viste seg å være vanskelige å håndtere for Viking-forsvaret.

Edvin Austbø var tydelig misfornøyd da han ble tatt av banen før timen var spilt.

Den målfarlige midtbanespilleren Daniel Braut viste hvorfor Bjarne Berntsen belønnet ham med proffkontrakt i vinter. Han scoret to i tirsdagens oppgjør.

– Vi visste at vi ville få mye rom fordi de er et spillende lag, men at vi skulle score seks hadde jeg ikke trodd, sier 17-åringen.

Jesper Fiksdal jubler for sitt første av tre mål.

Det var en skuffet Viking-gjeng som ble liggende på graset etter kampslutt. For de fleste av dem er NM-kampene sesongens høydepunkt, og Viking hadde et håp om å nå langt.

– Det var en merkelig kamp. Jeg har aldri opplevd noe lignende, men vi tapte mot et bedre lag, sier Jesper Fiksdal om å score hat trick uten å sikre avansement.

Kampfakta

Sandnes Ulf – Viking 6–4 (4–2)

NM G19, åttedelsfinale

Øster Hus Arena

Mål: 0–1 Jesper Fiksdal (1.), 1–1 Christer Salvesen (4.), 2–1 Artan Memedov (6.), 2–2 Andreas Tveiten (19.), 3–2 Daniel Braut (42.), 4–2 Daniel Braut (45.), 4–3 Jesper Fiksdal (48.), 4–4 Jesper Fiksdal (52.), 5–4 Jonas Aune (65.), 6–4 Endre Osenbroch (90.)

Gule kort: Jesper Meisland og Artan Memedov, Sandnes Ulf. Erik Dalaker og Kristoffer Paulsen, Viking.

Dommer: Karl Kenan Dogan, Madla IL

Sandnes Ulf (4–4–2): Tord Flolid – Erik Berland, Adam Dalene, Øyvind Fridheim Torp, Jesper Meisland (Tom Abusland fra 78.) – Matthias Røed Randeberg, Endre Hjertager Osenbroch, Christer Salvesen, Daniel Braut – Jonas Brune Aune (Mirkan Burgucu fra 90.), Artan Memedov

Viking (4–3–3): Peter Vassenden – Kristoffer Paulsen, Vetle Haug Espevoll, Morgan Marvik, Anders Molund (Jone Berg fra 69.)– Andreas Tveiten (Henrik Stakkeland fra 74.), Ola Visted (Teodor Håland fra 82.), Erik Dalaker – Edvin Austbø (Ingimar Støle fra 59.), Simen Kvia-Egeskog (Thomas Eiriksson fra 59.), Jesper Fiksdal (Lewi Brandser fra 88.)