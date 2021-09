Petter (23) fortsetter proffkarrieren på den franske rivieraen:- Det er som et ferieparadis her

Petter Østvik har funnet se godt til rette i sin nye klubb, og håper på både mesterskap med landslaget og opprykk til øverste nivå i Frankrike.

Petter Østvik har tatt overgang til fransk volleyball. Her fra tiden som BK Tromsø-spiller.

Tromsøværingen Petter Østvik signerte i april for den franske volleyballklubben Fréjus Var Volley, som spiller på det nest øverste nivået i Frankrike.

23-åringen spilte i fjor for den slovenske klubben OK Hoce, og var tidligere en av de store profilene til BK Tromsø i hjembyen.

– Det var agenten min som ordnet overgangen, men jeg pratet med dem også for et par år siden. Jeg signerte vel i april. Nå er det oppkjøring, seriespillet starter 9.oktober, sier Østvik, som har funnet seg godt til rette på sitt nye hjemsted. Frejus er en kommune i provinsen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sørøstre Frankrike, og har snaue 53 000 innbyggere.

– Ganske annerledes enn Tromsø

– Det ligger en drøy halvtime unna Nice, og rette ved Cannes. Det er utrolig fint her, og det føles litt som et ferieparadis, med en nydelig strand. Ganske annerledes enn Tromsø altså. Det er ikke en så veldig stor plass, og det bor mest eldre folk her, sier Østvik, som sier overgangen er et steg opp, både sportslig og økonomisk.

– Jeg vil ai at nivået her er bedre enn i Slovenia. Der var det to lag som var gode, her er det et jevnere nivå, med 5–6 lag som holder høyt nivå. Vi er ett av dem, og håper å bli blant de fire beste denne sesongen. Det er er et veldig proft opplegg her, sier Østvik, som også har gått opp i lønn etter overgangen.

– Klubben dekker leilighet, og jeg trenger ikke bil siden jeg bor ti minutter unna hallen. Når jeg er hjemme i Tromsø så bor jeg hjemme hos foreldrene mine, så jeg har ikke så mange regninger, det er stort sett kun mat jeg trenger å betale for. Men det er det sportslige jeg har mest fokus på, sier Østvik, som nylig fylte 23 år.

Håper på mesterskap med landslaget

Østvik er også landslagsspiller i volleyball, og håper å kunne nå et historisk mesterskap med landet sitt i løpet av noen år.

– Vi spilte EM-kvalifisering i fjor, men det gikk ikke helt bra. Vi fikk ikke trent så mye sammen på grunn av koronapandemien. Vi måtte ut av landet for å få trent,og det ble dyrt. Vi fikk også noen sentrale spillere skadd. Det var kjipt, men vi håper å kvalifisere oss for et mesterskap i løpet av noen år, noe som i så fall vil være første gang for Norge.

Apropos mesterskap, så vant Østviks nye hjemland OL i volleyball i sommer. Tromsøværingen sier det merkes i Frankrike.

– Det er litt «volleyball-hype» her nå. Ligaene i Polen, Italia og Russland holder høyest nivå, så er Frankrike i en pulje like under der, sier Østvik, som fikk en alvorlig øyeskade da han spilte i Belgia i 2018.

Østvik fikk en ball i øyet, og fikk konstatert komplisert netthinneløsning.

– De har klart å stabilisere det, og det blir ikke verre. Men synet er jo ikke bra på det øyet, det ble vel sagt en gang i tiden at det er på rundt 10 prosent, avslutter Petter Østvik.