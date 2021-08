Betaler leilighet og reisekostnadene til Oslo

VM-sjef Berit Svendsen slipper å dekke pendlerkostnadene selv.

Styreleder Bård Benum bekrefter til Adresseavisen at VM-sjef Berit Svendsen får dekt kostnadene som pendlinga vil medføre.

20 minutter siden

– Dere vil se meg mye her de neste årene. Jeg kommer ikke til å melde flytting. Jeg har mann og barn i Oslo. Men jeg kommer til å være her mye. Dere kommer til å se både meg og resten av ledergruppa ofte.

Det sa Berit Svendsen (58) til Adresseavisen etter at hun mandag kveld ble presentert som sjef for ski-VM i Trondheim. Hun har nylig sagt opp sjefsjobben sin i Vipps, og vil fra og med 1. desember tiltre jobben som VM-sjef.

58-åringen bor i Oslo, og vil fortsatt ha bostedsadresse i hovedstaden fremover. Men VM-sjefen bekrefter at hun skal skaffe seg en leilighet i Trondheim.

Adresseavisen har stilt styreleder Bård Benum tre spørsmål om pendlingen og utgiftene det medfører:

VM-sjef Berit Svendsen bekreftet mandag kveld at hun skal skaffe seg en leilighet i Trondheim. Hvem betaler for den?

Svendsen skal fortsatt ha bostedsadresse i Oslo og bekreftet at hun ikke skal flytte til Trondheim. Samtidig sier VM-sjefen at hun vil være mye til stede i Trondheim. Hvem betaler for pendlerutgiftene?

VM-selskapet har stort fokus på bærekraft. Hvilke signaler sender dere ut når VM-sjefen skal pendle fra Oslo til Trondheim?

– En nøktern leilighet

Benum sier han forstår at det kommer spørsmål om permanent flytting:

– Hvis det hadde vært snakk om en varig stilling i et selskap, så ville dette vært helt naturlig. VM 2025 er et prosjekt, som vil avsluttes etter mesterskapet. Å stille krav om permanent flytting i et slik prosjekt er ikke like naturlig.

Mandag kveld ble 58-åringen Berit Svendsen presentert som ny VM-sjef i Granåsen.

VM-sjefen vil få en årslønn på 1,65 millioner kroner. Benum bekrefter at Svendsen skal slippe å dekke leilighetskostnader selv:

– Vi har vurdert hennes samlede betingelser opp mot sammenlignbare, relevante stillinger. Hun får en årslønn på 1,65 mill. Vi vil dekke en nøktern leilighet og et nøkternt antall reiser. Berit er en erfaren leder, og vil bruke den tiden det er behov for i Trøndelag. Vi må samtidig huske at VM er et mesterskap for hele Norge, og selvfølgelig resten av skiverdenen. Medarbeidere i VM selskapet må også tilbringe tid andre steder, blant annet i Oslo, i forbindelse med mange viktige prosesser.

Reiser med tog

Om transport sier styrelederen dette:

– Når det gjelder reisemåte, så reiser Berit primært tog. Det vil hun fortsette med.

Benum sier VM-sjefen primært kommer til bruke tog som transport til og fra Trondheim.

Styrelederen sier videre at VM-styret og ansettelsesutvalget er godt fornøyd med at den tidligere Telenor-toppen har takket ja til jobben. Hun var ikke en av de 17 som søkte på stillingen, men var derimot en av over 30 personer som rekrutteringsselskapet Search House tok kontakt med om jobben.

– VM 2025 skal bli en stor folkefest, og vil gi et betydelig potensial rundt verdiskaping for regionen og Norge. Det er en unik mulighet til å engasjere befolkningen i Trøndelag på en rekke områder, og få vist fram hva vi kan til mange hundre millioner mennesker. Å få en leder av Berits format til å realisere dette er en fantastisk mulighet, og vil garantert bringe merverdi til prosjektet og regionen.