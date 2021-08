Må stryke flere tusen navn i Oslo Maraton

Om kort tid får deltagere i Oslo Maraton vite om de virkelig får være med på løpefesten 18. september.

Oslo Maraton har flere distanser. Årlig har 20.000 vært med.

Skjønt maratondistansen er strøket for en tid tilbake, men nå kan flere som hadde meldt seg på få beskjed om at de må stå over.

Mange som hadde gledet seg til å ta på seg løpesko, shorts og et smil om munnen for å være med i hovedstadens gater med startnummer på brystet, kan få en melding de ikke liker.

Avgjørelsen har vært tung og vanskelig, men på ettermiddagen tirsdag sendte arrangøren ut melding til alle deltagerne om hva som venter.

Har ventet forgjeves

Kommunikasjonsansvarlig Stine Næss-Hartmann forklarer at beskjeden er gitt via SMS eller mail, et varsel om at løpet ikke kan ha 10.000 deltagere som planlagt, men 6000. Foreløpig hadde vel 8000 meldt seg på, men flere hadde trolig kommet til i innspurten.

– Vi hadde planlagt for trinn fire i gjenåpningen, men mye tyder på at det ikke vil skje innen vårt løp avvikles. Helseminister Bent Høie sier at han forholder seg til data, ikke dato, opplyser hun.

Næss-Hartmann og de andre i staben forstår beslutningen, selv om det betyr skuffelse. I et normalår er det 20.000 deltagere, og løperne sendes ut i puljer på 1500–2000. Med et «innskrenket» løp blir det flere kohorter, men færre løpere. Det vil ta tid å sende alle ut fra startområdet ved Oslo rådhus, og av den grunn ble Oslo maraton droppet.

Godt å få brukt løpeskoene og kondisen i Oslos gater.

Skjønte tegningen

Beslutningen om redusering av antall deltagere ble klar etter hvert som meldingene kom via mediene, om økt smittetrend og flere på sykehus igjen.

Næss-Hartmann kan fortelle at det allerede kort tid etter strømmet inn svar fra flere påmeldte. Noen var spørrende, ikke minst fordi de hadde glemt at de hadde meldt seg på i 2019. Den gangen og i fjor ble løpet avlyst. Da Oslo Maraton ikke kunne avvikles, kom tilbudet om heller å bli med neste gang. Mange takket ja til det.

– Derfor er vi selvsagt spent på hvor mange som vi må si nei til.

Hva ble tiden? Det må sjekkes ved innkomsten.

Blir det deg?

Hvem det blir, er foreløpig ikke klart. De som ikke får adgang, har to muligheter: Enten få være med i 2022, eller få refundert påmeldingsavgiften. 5. september må arrangøren se hvem de plukker ut, noe som er kinkig.

Trolig kan påmeldingstidspunkt bli avgjørende.

Næss-Hartmann sier at hun har et ambivalent forhold til det som skjer, fordi hun og de andre i staben i Sportsklubben Vidar gjerne vil arrangere et løp som så mange liker. På den annen side er sikkerheten det viktigste for Oslo o Maraton. Deltagerne skal føle seg trygge.

– Folk skal ikke være redde for å løpe Oslo Maraton, fastslår hun.

PS: Barnas Maraton, 10 km for Grete og halvmaraton står på programmet. Maraton og Trippelen er avlyst.