OL-vinner Salum Kashafali tilbake i Bergen: – Dette var godt

For 18 år siden kom Salum Kashafali til Norge som flyktning. Mandag landet han på Flesland med OL-gull i bagasjen.

Salum Kashafali (27) tok gull i Paralympics søndag. Mandag kveld landet Norna-Salhus-løperen på Flesland.

30. aug. 2021 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

Svaksynte Salum Kashafali (27) innfridde de enorme forventningene og løp inn til gull og verdensrekord på 100 meter i Paralympics søndag.

Mandag kveld landet Norna-Salhus-løperen på Flesland. Der ble han møtt av full jubel da han kom ut i ankomsthallen like før klokken 23.

– Dette var godt, sier han, før han blir omfavnet av familien sin.

– At alle dere har kommet hit, så sent på kvelden, det betyr mye for meg. Jeg setter så stor pris på støtten jeg får her i Bergen, sier han.

27-åringens far sto klar med en klem da OL-vinneren var tilbake i Bergen.

Skal satse videre

Kashafali sier familien har vært gjennom mye, både på godt og vondt. Han er klar på at medaljen i bagen tilhører hele familien.

– Dette gullet er for hele familien min. For alt de har gjort og alt det vonde vi har vært gjennom, sier 27-åringen, og fortsetter:

– De vet hvor mye jeg har ofret, og de ofrer mye. På grunn av mye trening ser jeg dem veldig lite. Det var utrolig godt å se dem nå.

Han er klar på at han fremdeles har mye han vil oppnå på idrettsbanen. Til tross for ny verdensrekord, har han ikke nådd toppen, sier han.

– Jeg tror ikke dette var i nærheten av det jeg er god for.

– Dette gullet er for hele familien min, sier Salum Kashafali.

– Ble mye skriking

Et tjuetalls mennesker har møtt opp i velkomsthallen med flagg, blomster og norske flagg. Blant dem er søstrene og faren.

– Det har ikke sunket inn ennå at han har tatt gull. Han har jobbet så hardt for dette. Det er enorm motivasjon. Han viser oss at alt er mulig, sier søsteren Deborah (20).

– Den følelsen da han krysset målstreken er umulig å beskrive. Det ble mye skriking. Jeg greide ikke slutte å gråte, sier søsteren Esther (23).

Bortsett fra pressefotografene som har møtt opp, var 27-åringens far den som sto nærmest døren. Han slet med å holde tårene tilbake.

Salum Kashafali ble tatt imot på Flesland av faren og søstrene Esther (til v.) og Deborah.

President i Norges Friidrettsforbund, Anne Farseth, hadde med blomster til OL-vinneren.

– En enorm prestasjon

Anne Farseth, president i Norges Friidrettsforbund, var også på plass.

– Han har gjort en kjempeprestasjon for paraidretten. Det er viktig å være her for å hylle ham, sier Farseth, og legger til:

– Det er vanskelig for mange å forstå hvor stort dette er. Det er en enorm prestasjon.

Farseth la vekt på at Kashfali er til til stor inspirasjon for dem rundt seg, også utenfor idretten.

– Det betyr mye for meg å høre. Det er like viktig å være god utenfor banen som på banen, sier 27-åringen.