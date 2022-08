RBK-spissens lån kan avbrytes i sommer. Nå kommer han med en klar beskjed

Bryan Fiabema har havnet bak i køen i Rosenborg. Selv ønsker spissen å bli for å kjempe om plassen.

11. aug. 2022 09:21 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ønsker å være her. Det virker som vi er på samme side. Jeg har ikke hørt noe annet enn at jeg skal være her, sier Bryan Fiabema til Adresseavisen.

19-åringen er på lån fra Chelsea, men har havnet bak i køen med tanke på spilletid.