Ruud røk i semifinalen – misset muligheten til å nå ny milepæler

(Casper Ruud-Hubert Hurkacz 7–5, 3–6, 2–6) Casper Ruud kjempet med nebb og klør i semifinalen i Montreal, men raknet mot slutten.

UTE: Casper Ruud maktet ikke å slå Hubert Hurkacz i semifinalen i Montreal.

13. aug. 2022 23:14 Sist oppdatert 13 minutter siden

For etter en start på kampen hvor det var 196 centimeter høye Hubert Hurkacz (nummer ti på rankingen) som åpnet klart best, snudde Ruud (nummer syv på rankingen) fra å ligge under 0–3 til å vinne første sett med sifrene 7–5.

– Jeg prøvde å holde meg i kampen, Casper spilte utrolig, han var en bedre spiller i det første settet. Jeg måtte bare kjempe på, sier Hurkacz til arrangøren.

Det lykkes polakken med, for etter det første settet Men ble det stopp for Ruud. Hurkacz åpnet også det andre settet med strålende spill og denne gangen holdt det for polakken som startet å serve, brøt nordmannen og tvang frem et tredje og avgjørende sett med sifrene 6–3.

Det var nok til at Hurkacz for alvor fikk blod på tann. Han vant de fire første gamene i det avgjørende settet.

Det forspranget ga han ikke slipp på, og selv om nordmannen til slutt noterte seg for to games, ble det polsk seier med sifrene 7–5, 6–3 og 6–2.

I søndagens finale møter Hurkacz vinneren av kampen mellom spanjolen Pablo Carreno (nummer 23 på rankingen) og briten Dan Evans (39 på rankingen), som spilles natt til søndag norsk tid.

– Finalene er alltid vanskelige. De beste spillerne fra hver side av tablået spiller der. Så den jeg møter har mye driv og mye selvtillit, sier Hurkacz.

Ruud på sin side går glipp av sin andre finale i en Masters 1000-turnering og muligheten til å ta sin første seier på samme nivå.

Nordmannen spilte Masters 1000-finale tidligere i år, under Miami Open i april, hvor det ble tap for den spanske kometen Carlos Alcaraz.

Med plass i finalen i Canada ville Ruud også gjort et godt byks på ATP-rankingen og siktet seg inn mot ny bestenotering. Med exit i semifinalen går det mot at nordmannen tangerer sin bestenotering med en femteplass.

I starten av juni tapte nordmannen finalen mot Rafael Nadal under Grand Slam-turneringen Roland Garros.