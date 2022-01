Christian O’Sullivan leter etter EM-formen: – Usikker

BRATISLAVA (VG) Han har vært uvenn med ballen i to kamper på rad. Christian O’Sullivan (30) går til sin egen håndskrevne bok for å finne EM-formen foran møtet med Polen torsdag.

JOBB Å GJØRE: Christian O’Sullivan er en av dem som må løfte seg for at Norge skal komme til semifinalen.

Norges kaptein mener han har funnet sin personlige oppskrift foran kampene i hovedrunden.

– Nå handler det aller mest om gjøre ting enkelt. Ikke bli for tenkende og bare gjøre det som føles naturlig, mener O’Sullivan etter å ha forflyttet seg over 40 mil i buss fra Košice til hovedstaden Bratislava i Slovakia.

Playmakeren manglet da landslaget var samlet i november. Han har hatt en meget god høst for Bundesliga-leder Magdeburg, men der spiller O’Sullivan mest forsvar, driver kontringene, men får ikke mye tid i angrep.

– Jeg har ikke spilt med landslaget siden OL. Jeg merker at samhandlingen ikke sitter. Jeg er blitt litt usikker og andre har tatt mer ansvar. Det er ingen heldig kombinasjon når jeg har ansvaret for å sette opp spillet, sier O’Sullivan som har scoret ett eneste mål på de tre første EM-kampene.

– Jeg er ikke fornøyd med hvordan jeg har spilt. Nå får jeg «resette» i mellomspillet, men jeg tok med meg en god opplevelse fra 2. omgang mot Litauen, sier han.

– Hvilke knep bruker du når det butter?

– Jeg liker å skrive ned ting og se meg selv på video. Jeg ser mange ting som kjennetegner meg når jeg ikke er så god, sier han.

Fakta Norge i hovedrunden Torsdag: Polen-Norge. Fredag: Tyskland-Norge. Søndag: Spania-Norge. Tirsdag: Sverige-Norge. Stillingen: Tyskland 2 poeng (+7 mål), Spania 2 (+4), Russland 2 (+1), Norge 0 (-1), Sverige 0 (-4), Polen 0 (-7). Vis mer

O’Sullivan har helt siden ungdommen gjort egne notater etter både gode og svake kamper. De siste dagene har skrevet over en A4-siden i boken som er blitt en slags håndballbibel for ham.

Han vender stadig tilbake til den.

– Jeg liker å ha tankene mine skrevet ned for å kunne gå tilbake til dem. Jeg ser på hva som har kjennetegnet meg som god og hva som ikke stemmer overens. Jeg har også lister på hva jeg skal tenke på for å gjøre ting enkelt, forklarer han

– Jeg snakker mye med de andre om hvordan det er å spille med meg akkurat nå. Det er en del ting på «timing» som ikke sitter og det er nødt til å bli bedre nå i mellomspillet, mener Christian O’Sullivan.

DOBLE LAGKAMERATER: Christian O’Sullivan (til høyre) og Magnus Gullerud spiller sammen både for Norge og Magdeburg.

– Vi spiller to forskjellige systemer i Magdeburg og på landslaget. Jeg kjenner godt på det selv som strekspiller. Jeg må omstille meg. Jeg kan ikke tenke meg at det er noe enklere for Christian som bakspiller, sier Magnus Gullerud. Han spiller med O’Sullivan på både klubb- og landslag.

– Når det er så mye forskjellig så er det forståelig at det kan lugge litt. Men han er veldig flink til bare å fortsette å jobbe. Jeg synes han leverte bra mot Litauen og kan bygge videre på det, sier Gullerud som heller ikke har dominert stort med sine seks scoringer på de tre kampene i gruppespillet.

– Vi må absolutt løfte oss fra gruppespillet. Hvis ikke så blir det i alle fall ikke noen semifinale, mener Christian O’Sullivan foran kampene mot Polen, Tyskland, Spania og Sverige. Med seier i alle kamper går Norge garantert til semifinalen 28. januar.

– Vi har ikke levert slik vi ønsker, men jeg begynner å se konturene av det laget vi skal være, sier den norske kapteinen.

OL-avslutningen ble tøff for Christian O’Sullivan i Tokyo.