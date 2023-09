Historien om Odd gjør det enklere å forstå Petter

Trønderske helter: Denne høsten gis det ut bøker både om Odd Iversen (til venstre) og Petter Northug (til høyre). Vis mer

KOMMENTAR: «Ivers – Uten nåde» er ikke bare en knakende god historie. Den fungerer også som støttelitteratur for den ferske boka om Petter Northug.

Publisert: 04.09.2023 10:53 Oppdatert: 04.09.2023 12:18

Vi har Marit Bjørgen, som holdt et minst like høyt toppnivå, over en mye lengre periode. Johannes Høsflot Klæbo er i ferd med å gå inn i samme kategori.

Vebjørn Rodal står kanskje for den aller største enkeltprestasjonen i trøndersk idrett, Nils Arne Eggen har betydd mer enn noen annen, og så har vi Hjallis, en stjerne med en popularitet så stor at han kan måles med hvem som helst.