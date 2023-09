Ishockeyforbundet slaktes etter Eide-exit: – Svært amatørmessig

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener Ottar Eide har en kjempesak dersom han tar opp kampen etter å ha fått sparken i Norges Ishockeyforbund.

FÅR HARD KRITIKK: Ishockeypresident Tage Pettersen (bildet) har bedt generalsekretær Ottar Eide om å gå av. Nå har saken blitt advokatmat. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 19:09

Det har gått halvannen uke siden Eide fikk beskjed om å gå av som generalsekretær i forbundet. Ishockeypresident Tage Pettersen presiserte overfor VG at Eide ikke hadde fått en oppsigelse.

– Vi ber ham om å fratre, sa Pettersen i stedet.

VG får nå bekreftet at Ottar Eide har engasjert advokat i saken.

– Eide har en kjempesak. Det er nesten walkover, mener idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

Han har selv ingen rolle i saken, men understreker at det å «be noen om å fratre» ikke er et juridisk begrep.

– Dette er svært amatørmessig håndtert fra ishockeyforbundets side. De kan umulig ha brukt jurister. Når de attpåtil har satt inn en annen person i stillingen, så er dette i praksis en oppsigelse, mener Kjenner.

FIKK SPARKEN I ALL OFFENTLIGHET: Ottar Eide har vært generalsekretær i Norges Ishockeyforbund. Vis mer

Ishockeyforbundet skrev tidlig at Petter Salsten var konstituert som ny generalsekretær.

Dette ble deretter fjernet fra forbundets nettsak. Årsaken er ifølge Tage Pettersen at man ville vente til alle avtaler er på plass.

– Jeg vil presisere at det ikke har vært gitt noen oppsigelse. Det er kun uttalt at det er en manglende tillit mellom styre og generalsekretær. Dette betyr at generalsekretær inntil videre plikter å stille på jobb som normalt og utføre sine arbeidsoppgaver, sier Tage Pettersen i dag – konfrontert med opplysningene i denne saken.

Forbundets nettsak har fortsatt en adresse, såkalt URL, som inneholder ordene «petter-salsten-konstitueres-som-generalsekretar».

Ikke enige

Tage Pettersen hadde ikke diskutert økonomi med Ottar Eide før han formidlet styrets beslutning. Og etter ti dager har partene fortsatt ikke kommunisert at de er enige.

– Det er veldig strenge formkrav knyttet til en oppsigelse. Det skal blant annet holdes et drøftelsesmøte, som arbeidsgiver kaller inn til, sånn at man kan høre arbeidstagers oppfatning. På den måten kan man unngå misforståelser og unødvendige rettssaker, sier Gunnar-Martin Kjenner.

KRITISK: Advokat Gunnar-Martin Kjenner. Vis mer

– En oppsigelse skal også være skriftlig. Dersom Ottar Eide går til søksmål innen fire måneder, så skal domstolen kjenne oppsigelsen ugyldig, mener han.

Advokat Andreas Messelt Ekker har erfaring fra både idrettsjus og arbeidsrett. Han kjenner ikke den konkrete saken inngående og understreker derfor at han uttaler seg på generelt grunnlag:

– Arbeidsmiljøloven gjelder også for idretten. Det glemmes veldig ofte av klubber og ulike forbund. Vil man kvitte seg med en ansatt, så må man følge de vanlige prosessuelle reglene i henhold til loven. Det er formkrav som må følges. Om de ikke har gjort det, så har arbeidstager en god sak, sier han.

– Det er dialog mellom partene, derfor ønsker jeg ikke å utdype noe mer om prosessen, sier Tage Pettersen.

Ottar Eide ønsker ikke å kommentere denne saken.