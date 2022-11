Hergeirsson utelukker ikke at Norge hadde gjort som Spania: – Mulighet for at slike ting skjer

LJUBLJANA (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier at regelverket i håndball-EM inviterer til scener som de som utspilte seg mellom Tyskland og Spania.

KUNNE GJORT SOM SPANIA: Thorir Hergeirsson under fredagens møte med pressen i Slovenia.

Onsdag kveld vant Spania 23–21 mot Tyskland og gikk videre til hovedrunden i håndball-EM arrow-outward-link med to poeng.

Måten det skjedde på har blitt heftig debattert i etterkant. Spania så ut til å bomme på skudd med vilje, og en av spillerne feiret da Tyskland reduserte til 21-23 arrow-outward-link . Med tomålstapet gikk Tyskland videre i EM med knappest mulig margin, på bekostning av Polen.

Polens norske landslagssjef, den norske treneren Arne Senstad, meldte avbud til Viaplays sending etter situasjonen.

– Jeg synes nok det har blitt sagt nok fra min side. Jeg ser at mange der hjemme er helt ok, og da ønsker jeg ikke å fremstå som en «moralens vokter». Jeg tror likevel det er lettere å si for de som ikke er direkte berørt, sier Senstad til VG.

Spania hadde tidligere i EM tapt mot Polen, men siden Tyskland ble med inn i hovedrunden er det de to poengene spanjolene tok mot Tyskland som er med Spania dit. Tapet mot Polen følger altså ikke Spania videre i mesterskapet.

– Alle som kan håndball bedre enn meg sier jo at det er slik det skal være. Da får jeg vel bare akseptere det. Men jeg gjør jo ikke det. Fair play i dette synes jeg uansett er pyton. Måten det ble gjort på er stygg. Det er vanskelig å forsvare de handlingene, sier Senstad og fortsetter.

– Denne saken kan i ytterste konsekvens koste meg jobben. Det er ganske tøffe betingelser i dette landet. Men jeg håper at alle ser at vi har fremgang. Vi har fått mye ros for måten vi spiller håndball på. Jentene er kjempestøttende. De har troen på dette.

Senstad har kotrakt med Polen til etter OL i 2024. Han har tidligere vært trener for Storhamar.

POLSK LANDSLAGSSJEF: Norske Arne Senstad leder det Polens kvinnelandslag. Her under kampen mot Montenegro onsdag.

Under fredagens pressekonferanse i den slovenske hovedstaden Ljubljana fortalte den norske landslagssjefen Thorir Hergeirsson hva han mente om de omdiskuterte sluttsekundene i Tyskland–Spania.

– Når kamper i gruppespillet ikke spilles på samme tid, så er det en mulighet for at slike ting skjer, sier Hergeirsson.

– For hvert enkelt lag handler det om å komme seg videre med flest mulig poeng, det er nummer én. Da kan en skjønne at det kan skje. For å unngå denne typen situasjoner må kampene spilles samtidig, men med de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn så er ikke det mulig, sier den norske landslagssjefen videre.

De norske landslagsspilleren erkjenner at det er en vanskelig situasjon å sette seg inn i.

– På den ene siden har jeg veldig forståelse for at Spania åpenbart ønsket dette resultatet. Å gå inn med to i stedet for null poeng i mellomspillet kan være forskjellen på semifinale og ikke semifinale. Så kynisk er det jo. Det var kjipt at det ble gjort så synlig. Jeg tror ikke spanjolene mente det slik. Det handlet om en genuin reaksjon. Men det ble jo feil, sier Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal til VG.

– En veldig vanskelig situasjon. Den kom uheldig ut. Den handler om etikk og fair play. Men de fleste ville nok spille for seg selv i en slik situasjon, sier Norge-keeper Silje Solberg-Østhassel til VG.

KAPTEIN: Stine Bredal Oftedal under pressemøte i Ljubljana fredag.

Hergeirsson fikk også spørsmål om Norge kunne gjort det samme hvis de sto i den situasjonen.

– Jeg kan si det sånn: Hadde vi stått i den situasjonen og ikke gjort det, så hadde vi blitt kritisert for det. Hadde vi valgt å gjøre det, så kan det være vi hadde blitt kritisert for det også, sier Hergeirsson.

– Er det utenfor fair play?

– Det er alltid en gråsone, men samtidig er det slik at både regelverk og oppsett inviterer til at det kan skje, sier Hergeirsson.

Norge vant alle sine kamper i det innledende gruppespillet i EM, og har med seg fire poeng (full pott) inn i hovedrundegruppe 1.

Lørdag klokken 20:30 venter første kamp for Hergeirssons kvinner i hovedrunden, der de møter Sverige. Den kampen sendes direkte på TV3 og Viaplay.

SVARTE PÅ KRITIKKEN: Spanias landslagssjef José Ignacio Prades, her under tapet i VM-semifinalen mot Norge i desember i fjor.

Spanias landslagssjef har også uttalt seg om sluttminuttene mot Tyskland, der han blant annet har fått spørsmål om laget hans slapp inn mål med vilje.

– I moderne håndball kan det hurtig endre seg med ett, to eller tre mål. Vi ville gjerne vinne, og vi hadde ingen beregninger i hodet. Vi spilte for å vinne og gjorde det til slutt, sier Prades i et intervju gjengitt av dansk TV 2. arrow-outward-link

– Vi så en av dine spillere juble da Tyskland scoret?

– Jeg tror spilleren var glad fordi vi tidligere hadde tapt to kamper. Endelig ville vi skaffe oss en seier og gå til hovedrunden. Jeg synes spillerne ga alt til siste slutt, sier Prades.