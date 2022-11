Knallhard Red Bull-sjef til Dennis Hauger: – Veldig skuffende

Den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (79) kommer med knallhard krav til Dennis Hauger (19) i et intervju med Viaplay.

11 minutter siden

Red Bull-sjefen bruker sterke ord i intervjuet:

Beskriver det som en veldig skuffende sesong av Hauger.

Hauger må ha en «perfekt» førstkommende helg i Abu Dhabi - med tanke på fortsatt Red Bull-støtte.

Hauger må vinne Formel 2 i 2023 for å komme til Formel 1 i 2024.

Uttalelsene står i kontrast til hva Marko uttalte til Autosport arrow-outward-link lørdag. Der sa han at Dennis Hauger blir reserve arrow-outward-link i Formel 1 neste sesong - som én av to eller tre unge førere.

På spørsmål fra Viaplay om Hauger fortsatt blir en del av Red Bulls talentprogram for 2023, svarer Helmut Marko:

– Det skal vi snakke om etter Abu Dhabi (kommende helg). Vi er blitt enige med Dennis og faren å sette oss ned etter det.

NORSK FORMEL-HÅP: Dennis Hauger.

– Veldig skuffende, sier Red Bull-rådgiveren om Haugers sesong - men legger til:

– Det har ikke vært den beste sesongen for Prema-teamet heller.

Det ble nylig klart at Hauger bytter fra Prema til MP Motorsport arrow-outward-link neste sesong.

– Ett høydepunkt er ikke nok, sier Marko om Haugers 2022 - uten å konkretisere om det var sprintseieren i Monaco eller seieren i hovedløpet i Baku. Trolig mener han Aserbajdsjan-løpet.

Dennis Hauger får millioner i støtte fra Red Bull hvert år for å kjøre i ulike formel-klasser. På spørsmål fra Viaplay om han får beholde deg i 2023, svarer Marko:

– Han må ha en perfekt weekend i Abu Dhabi - fra trening, via kvalifisering til to løp. Han vet det. Han vet at det er kritisk. Han er heller ikke selv fornøyd med denne sesongen.

– Hva skal til i Formel 2 i 2023 for at han kan ta steget opp til Formel 1 i 2024? spør Viaplay.

– Da må han vinne mesterskapet i stor stil, svarer den mektige Red Bull-rådgiveren.

Dennis Hauger selv er klar på at målet er å vinne Formel 2 i 2023.

FORMEL 2: Dennis Hauger i aksjon på Zandvoort-banen i september.

Marko er imidlertid positiv til Haugers valg om å kjøre for MP Motorsport neste sesong:

– Felipe Drugovich vant suverent mesterskapet i 2022, så teamet har gjort en veldig god jobb.

På Viaplays Formel 1-sending avdramatiserer Haugers manager Harald Huysman uttalelsene til Helmut Marko.

– Dennis er bare 19 år og har hatt en fenomenal karriere.

– Det er litt typisk Marko - han snakker i store bokstaver, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Marko bekrefter til Autosport at Dennis blir Formel 1-reserve neste år - og det betyr også at han blir Red Bull-junior neste år, sier Gulbrandsen.

– Ja, jeg er rolig på det, svarer Harald Huysman.

Thomas Schie, ekspert på Viaplay, synes det er rart at Helmut Marko snakker om bare ett høydepunkt for Dennis Hauger i 2022.

– Han har to seirer og ytterligere to pallplasser.