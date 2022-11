Rekdal varsler prat med RBK-profilen: - Vi må fremprovosere noen svar

Er Victor Jensen RBK-spiller neste år? Det ønsker Kjetil Rekdal et svar på så fort som mulig.

Victor Jensens framtid i RBK er enn så lenge usikker.

22 minutter siden

Nå vil Kjetil Rekdal ta en prat med den danske midtbanespilleren før spillerne går ut i ferie.

– Først og fremst handler det om han har lyst til å være her og ser for seg å være her. Hvis han føler at han har gjort sitt, så legger vi det bort. Hvis han vil være her, prøver vi maks på å få til det, sier Rekdal til Adresseavisen.