Justeringen kan hjelpe Ruud til ny bragd

Casper Ruud kjemper om kvartfinale i US Open. I New York bruker han et «nytt» våpen.

Casper Ruud smilte etter fredagens sliteseier mot Tommy Paul. Han kan komme langt i årets US Open.

9 minutter siden

Casper Ruud har allerede brutt en barriere i årets US Open. For første gang har han tatt seg til fjerde runde i storturneringen.

Søndag møter han franskmannen Corentin Moutet, nummer 112 i verden. Seier i den vil bety kvartfinale.