Klæbo bekrefter – stiller til start

Johannes Høsflot Klæbo er på plass i finske Ruka og brukte torsdagen til å teste ut den trøblete skaden.

24. nov. 2022 10:34 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Jeg går og er påmeldt. Det skal mye til for at jeg trekker i nødbremsen, sier Klæbo til Adresseavisen. Han har torsdag testet kroppen i løypa, og bekrefter at den kjennes bra ut.

Sist helg viste Johannes Høsflot Klæbo at han begynner å få orden på kroppen. I 19 uker har han trøblet med en vond hamstring.