Så mye tjente Trøndelag på sykkelfesten - men til neste år blir det ingen reprise

Suksessen med Arctic Race i Midt-Norge kan tidligst gjentas om to-tre år.

Rytterne i årets Arctic Race ved starten av den siste etappen i Trondheim sentrum.

30. nov. 2022 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

89,9 millioner kroner.

Det er totalen for hvor mye penger sykkelrittet totalt genererte til Trondheim og Trøndelag under de to siste etappene av den niende utgaven av Arctic Race of Norway.