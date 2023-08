Ishockeylandslaget legges ned ut året: – En varslet katastrofe

All aktivitet rundt A-landslaget i ishockey stanses. Alexander Bonsaksen fortviler over det han kaller en katastrofe.

MANGE LANDSKAMPER: Alexander Bonsaksen spilte 85 landskamper for Norge, nå er han «bare» Frisk Asker-spiller.







Publisert: 18.08.2023 12:25 Oppdatert: 18.08.2023 13:51

Norges Ishockeyforbund gikk ni millioner i underskudd i 2022. Nå tas det svært tøffe sparegrep.

Bonsaksen ga seg som landslagsspiller i vår etter 85 kamper for Norge.

– Jeg synes det er trist, men det er en varslet katastrofe som treffer nå. De uttalte at det ikke gikk utover sportslig satsing, som er historisk med A-landslagslag, rekruttlandslag og U-18-landslag, men så går det likevel utover sportslig satsing. Det er utrolig synd, sier Frisk Asker-spiller Alexander Bonsaksen til VG.

Både NRK og TV 2 får bekreftet den dramatiske situasjonen i forbundet fredag.

Landslagsaktiviteten kuttes kraftig ned ut året. A-landslaget for herrer kuttes helt.

– Vi har alltid planlagt noe aktivitet på høsten. Det har vært ulikt antall samlinger for ulike lag. For ikke å komme i mer kritisk situasjon enn det vi må være i 2024, så innstiller vi en del aktivitet ut året. Dette er for å sikre at vi er i rute igjen neste, sier generalsekretær i hockeyforbundet Ottar Eide til VG.

Forbundet tok vekk fem stillinger før sommeren. I administrasjonen er det tre stillinger som inngikk sluttavtale, samt to stillinger borte ved naturlig avgang.

President Tage Pettersen sier til VG at de sparer rundt fem millioner på de administrative kuttene.

Ottar Eide håper på et mer normalt år neste år.

– Det er økte kostnader på alt, reiser, samlinger, kamper, mat, buss, overnatting, fly og personell, sier Eide.

Hockeypresidenten sier at planen er å være tilbake til normalt i 2024. Han forteller at de har fått hjelp fra eksterne for å skaffe sponsorinntekter.

LANDSLAGSTRENER PÅ VENT: Tobias Johansson.

Damene skal nå spille VM og er på plass i Kina, bare reisen for laget kostet over 700.000. Men det internasjonale hockeyforbundet skal tilbakebetale noe.

– Alle pauses ut året, om det ikke skjer noe positivt på inntektssiden, sier hockeypresident Tage Pettersen til NRK.

Kanalen får også bekreftet at forbundet har fjernet fem årsverk i administrasjonen som følge av kuttene.

Av Norges syv aldersbestemte landslag, som er fordelt på kvinner og menn, vil seks av disse nå bli satt på pause. Herrenes U20-landslag er det eneste laget som skal opprettholde sitt opplegg. De skal spille VM i desember.

I starten av juli opplyste NIHF at de hadde gått på en stor økonomisk smell i 2022. Resultatet etter endt år viste ni millioner kroner i minus, og Eide måtte dermed gi flere i administrasjonen beskjed om å finne seg en ny arbeidsplass.