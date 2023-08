Kjempeunderskudd: Ishockeylandslaget legges ned ut året

Norges Ishockeyforbund gikk ni millioner i underskudd i 2022. Nå tas det svært tøffe sparegrep. All aktivitet rundt A-landslagene stanses.

Publisert: 18.08.2023 12:25 Oppdatert: 18.08.2023 12:42

Både NRK og TV 2 får bekreftet den dramatiske situasjonen i forbundet fredag.

Landslagsaktiviteten kuttes kraftig ned ut året. A-landslaget for herrer kuttes helt.

– Vi har alltid planlagt noe aktivitet på høsten. Det har vært ulikt antall samlinger for ulike lag. For ikke å komme i mer kritisk situasjon enn det vi må være i 2024, så innstiller vi en del aktivitet ut året. Dette er for å sikre at vi er i rute igjen neste, sier generalsekretær i hockeyforbundet Ottar Eide til VG.

I administrasjonen er det tre stillinger som inngått sluttavtale, samt to stillinger borte ved naturlig avgang foran sommeren.

Ottar Eide håper på et mer normalt år neste år.

– Det er økte kostnader på alt, reiser, samlinger, kamper, mat, buss, overnatting, fly og personell, sier Eide.

Damene skal nå spille VM i Kina, bare reisen for laget kostet over 700.000. Men det internasjonale hockeyforbundet skal tilbakebetale noe.

– Alle pauses ut året, om det ikke skjer noe positivt på inntektssiden, sier hockeypresident Tage Pettersen til NRK.

Kanalen får også bekreftet at forbundet har fjernet fem årsverk i administrasjonen som følge av kuttene.

Av Norges syv aldersbestemte landslag, som er fordelt på kvinner og menn, vil seks av disse nå bli satt på pause. Herrenes U20-landslag er det eneste laget som skal opprettholde sitt opplegg. De skal spille VM i desember.

I starten av juli opplyste NIHF at de hadde gått på en stor økonomisk smell i 2022. Resultatet etter endt år viste ni millioner kroner i minus, og Eide måtte dermed gi flere i administrasjonen beskjed om å finne seg en ny arbeidsplass.