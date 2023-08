Nå stråler supertalentet igjen

BUDAPEST (Aftenposten): Etter to tøffe skadeavbrekk vurderte Henriette Jæger (20) å ta et års pause fra friidretten.

Henriette Jæger under møtet med norske medier på utøverhotellet i Budapest. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 15:10

Da 17 år unge Jæger satte verdensrekord i U18-klassen i syvkamp i september 2020, ble hun beskrevet som norsk friidretts nye stjerneskudd.

Men så startet problemene for allsidige Jæger. Først et tretthetsbrudd i foten. Og et halvt år senere enda et tretthetsbrudd.