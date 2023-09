Aalesund-smell etter sjansesløseri – uavgjort i bunnkampen

(Aalesund - Stabæk 1–1) Aalesund fikk en pangstart på skjebnekampen i eliterseriebunnen, men stanget i jakten på ekstremt viktige poeng.

SLØSTE: Det endte 1–1 i kampen mellom Aalesund og Stabæk. Vertene hadde flere store muligheter til å avgjøre kampen. Vis mer

Det var to lag i desperat poengjakt som møtte hverandre lørdag kveld. Helt i bunn hadde Aalesund fem poeng opp til Stabæk på den andre nedrykksplassen i Eliteserien.

Aalesund var nesten avhengig av seier i bunnkampen for tette luken. Det klarte de ikke.

For tross en pangstart på kampen, slo Stabæk tilbake og sørget for at det endte 1–1.

– Tungt. Vi må vinne. Nesten igjen, sier Aalesunds Martin Ramsland til TV 2 etter kampen.

– Vi hadde trengt den. Føles som et tap, sier han videre.

– Jeg hadde ønsket at vi fikk den scoringen som ga oss tre poeng. Det var nære, sier Aalesund-trener Christian Johnsen.

Resultatet var ikke optimalt for Stabæk heller, som fortsatt er på direkte nedrykkplass. Poenget var Bob Bradleys første siden returen til bærumslaget.

Men Stabæk var heldige, for Aalesund hadde flere enorme muligheter i løpet av kampen. Like før slutt holdt de på å sikre alle tre poeng, men klarte ikke å sette sjansene.

– Det blir kaos på slutten. Spillmessig var vi et bedre lag, sier Stabæks Fredrik Krogstad til TV 2.

Kampen hadde så vidt kommet i gang før Aalesund fikk sin første sjanse. Bjørn Martin Kristensen ble fint spilt igjennom, men ble stoppet av en utrusende Isak Pettersson i Stabæk-målet.

Men det skulle det ikke ta lang tid før Aalesund rullet opp fint igjen – og denne gangen skulle angrepet resultere i scoring.

Petterson vartet først opp med en feberredning på skuddet til Martin Ramsland, men på returen, som til slutt endte opp hos Erlend Seberg, skulle målet komme. Sørlendingen dunket ballen i nettaket og Aalesund jublet ellevilt.

PANGSTART: Segberg sørget for tidlig Aalesund-jubel. Vis mer

Etter hvert tok Stabæk mer over skjebnekampen i bunnen av Eliteserien, og rett før pause kom kalddusjen for Aalesund. Rasmus Eggen Vinge vartet opp med et nydelig forarbeid og flikket ballen videre til Kalinov Kostadinov, som satte ballen hardt i mål.

Scoringen var et hardt slag for Aalesund.

– Det er så unødvendig å slippe inn det målet, sa Segberg til TV 2 i pausen.

UTLIGNET: Kostadinov var kontant da han satte inn 1–1. Vis mer

Uavgjortresultatet gjør at det fortsatt skiller fem poeng mellom lagene. Stabæk har to kamper færre spilt enn Aalesund.