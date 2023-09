Slik ble Jakob Ingebrigtsen drukket ut

På sin egen bursdag ble Jakob Ingebrigtsen (23) drukket ut med «beer run» og rosa cowboyhatt.

GULLHELT: Jakob Ingebrigtsen, her etter VM-gullet i sommer på 5000 meter. Vis mer







Publisert: 20.09.2023 14:42 Oppdatert: 20.09.2023 14:56

Det viser bilder bror Kristoffer har delt på treningsappen Strava tirsdag.

Ingebrigtsen kom rett fra Diamond League-finale i USA til utdrikningslag i Sandnes. Førstkommende lørdag gifter løperesset seg med Elisabeth Asserson.

På storebror Kristoffer Ingebrigtsens åpne Strava-konto, med nesten 10.000 følgere, har han delt flere bilder fra kvelden der også brødrene Henrik og Filip deltok.

Kompisgjengen arrangerte en såkalt «beer mile beer mile1,6 kilometer langt løp der en må drikke en boks med øl for hver runde rundt stadion.» til ære for Jakob Ingebrigtsen på Sandnes stadion. Det ser ut til å være lite sportsdrikk, men mye av det meksikanske ølet Corona, tilgjengelig for deltagerne.

– Det var overraskende tøft. Springingen er ikke så vanskelig, men man gulper jo opp så mye skum ..., sier Kristoffer Ingebrigtsen.

– Hvordan taklet de andre brødrene dette? De drikker vel ikke øl så ofte ...

– Det gikk greit tror jeg. Jeg sprang jo selv, så jeg fikk ikke med meg så mye av dem, men jeg tror det gikk fint.

– Var det en vellykket markering for Jakob?

– Ja.

BLIR EKTEFOLK: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson fotografert i juni. Vis mer

Kristoffer Ingebrigtsen deler også et bilde av lillebror Ingebrigtsen ikledd en rosa cowboyhatt og med en flaske champagne fra produsenten Chassenay d'Arce.

– Etter min mening en av de beste value-champagnene på polet, sier VGs vinekspert Sara Døscher.

Lørdag satte Jakob Ingebrigtsen ny europeisk rekord på en engelsk mil i USA. Men 3.43,73 fra Eugene skal ikke ha vært truet på hans hjemmebane.

– Ikke ny rekord dessverre. Ble for tung med drikkingen, skriver Kristoffer Ingebrigtsen i en humoristisk kommentar på Strava.

Lets Run-journalist Jonathan Gault er imponert, tross at Jakob Ingebrigtsens 5.22,42 på beer mile er et stykke bak verdensrekorden til Corey Bellemore på 4:28,10.

Verdensrekordholder Corey Bellemore har på en Instagram-story utfordret Jakob Ingebrigtsen til duell.

– Lets go head to head. Im always game. Always, skriver Bellemore.

Jakob Ingebrigtsen hadde uansett mye å feire på 23-årsdagen.

Han avsluttet sesongen med to europeiske rekorder i Diamond League-finalen, men har også satt to verdensrekorder i løpet av sesongen.

Ingebrigtsen har gjort det klart at han ønsker å sette 10 verdensrekorder fra 1500 meter til maraton. Han har foreløpig to på 2000 meter og to engelske mil (3218 meter).

Elisabeth Asserson har i sosiale medier tidligere delt at hun ble overrasket tidligere i sommer med utdrikningslag. Der var det dansing, musikk, tilsynelatende knallgod stemning og paintball.

Nå handler alt om lørdagens bryllup.

Det finner sted i Bragernes kirke i Drammen, mens festen holdes i Børsen festlokaler. Elisabeth Asserson har fortalt Drammens Tidende at det vil være rundt 120 gjester og paret skal ha fem forlovere hver.

Børsen festlokaler har en stor ballsal.

– Ballsal var et stort ønske. Det henger igjen fra vi var yngre, har Asserson sagt til Drammens Tidende.