Hyller Ingebrigtsen etter smart råd: – Han løfter oss alle

Jakob Ingebrigtsen rangerer løpet på en engelsk mil som et av hans beste i karrieren. Nå oppfordrer han resten til å bli med på leken.

ROSER KONKURRENT: Amerikanske Yared Nuguse (t.v.) havnet i skyggen av Jakob Ingebrigtsens europeiske rekord på en engelsk mil. Nå takker han nordmannen for sin egen bragd i løpet. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 20:01

Lørdag løp Ingebrigtsen inn til 3.43,73 på en engelsk mil i Diamond League-finalen i Eugene. Det er europeisk rekord, og det tredje raskeste løpet i historien på distansen.

Bak ham overrasket Yared Nuguse med å sette amerikansk rekord. Selv har amerikaneren aldri vært nærmere nordmannen i et løp, og det skjer etter at Ingebrigtsen kom med en klar beskjed før løpet:

– Hold deg nær meg så lenge du kan, så skal vi få deg inn på 3.46, sa Ingebrigtsen til Nuguse på fredagens pressekonferanse, til stor jubel fra ekspert:

– Jakob er alltid selvsikker! Noen liker det, andre ikke, skrev Michael Johnson på Twitter.

Og løpet ble akkurat slik Ingebrigtsen oppfordret Nuguse til.

– Jeg kom hit og tenkte at 3.45 ville være et veldig bra løp for meg. Så løp jeg 3.43 – et sekund fra verdensrekorden. Hvordan i helvete gjorde jeg det? spør Nuguse.

Da Ingebrigtsen fikk spørsmål om hva han synes om at Nuguse var like bak, sa han:

– Det er hva det er. Det er godt for begge, sa han og fortsatte:

– Det er åpenbart bedre om vi kan ha flere utøvere som konkurrerer, og som utfordrer hverandre til å løpe fort og slå rekorder. Ikke bare ha én mann som løper alene i front, for da kan jeg bare gjøre det på banen hjemme i Sandnes, sier Ingebrigtsen.

PS! Søndag løper Jakob Ingebrigtsen 3000 meter i Diamond League-finalen. Den starter klokken 22.17.

Nå hyller Nuguse fremgangsmetoden til Ingebrigtsen, og mener at den amerikanske rekorden ble tatt etter god hjelp og oppfordring fra nordmannen.

– Det jeg setter pris på med Jakob er at han løfter oss alle til å oppnå ting vi ikke trodde vi kunne oppnå, sier han.

Nuguse mener Ingebrigtsen har en egen evne til å motivere.

– Du har noen som pusher deg og får deg til å kjempe selv om du er veldig trøtt. Jeg har aldri vært så nærme han før. Jeg prøver å gi alt, og det er likevel ikke nok, men jeg er veldig glad, sier han.

Ingebrigtsen rangerer løpet på en engelsk mil i Diamond League-finalen som et av hans beste løp i karrieren, sammen med europarekorden på 1500 meter fra Chorzów i Polen tidligere i år.

Han understreker at han er i god form. Det kan årets sesong mildt sagt bekrefte: