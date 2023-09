Her er Trondheim-VMs nye maskot

530 dager før det braker løs i Granåsen ble maskoten presentert på Torvet.

Her presenteres maskoten på scenen. Konferansier og NRK-profil Bjørn Alexander varmet opp publikum og tok imot VM-maskoten. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 12:04 Oppdatert: 16.09.2023 13:26

TORVET: Den mangler fortsatt et navn, men nå er Trondheim-VMs nye maskot presentert. Det skjedde under et familiearrangement på Torvet lørdag ettermiddag.

Flere hundre tok turen for å overvære maskot-lanseringen og danse VM-dansen i pøsende regnvær.