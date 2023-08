Mener Riseth bryter regelverket til norsk idrett

Vidar Riseth sitter som sponsorsjef i Rema 1000 samtidig som han er styremedlem i Byåsen håndball. Det bryter med Norges Idrettsforbunds regler mener idrettsjurist.

Vidar Riseth er sponsorsjef i Rema 1000 og styremedlem i Byåsen håndball.





Publisert: 08.08.2023

– Vidar kan ikke sitte i styret i klubben og samtidig ha en ledende rolle i selskapet som er klubbens hovedsponsor.

Det er idrettsjurist Gunnar Martin Kjenners klare dom over Vidar Riseths dobbeltrolle.

Den tidligere fotballspilleren har i dag en profilert rolle som sponsorssjef i Rema 1000. Dagligvaregiganten er tungt inne i norsk håndball som sponsor av herrelandslaget, eliteserien for kvinner og herrer, samt som hovedsponsor for Kolstad og Byåsen.

Samtidig sitter Riseth som styremedlem i sistnevte, som siden 2020 har hatt en samarbeidsavtale med Kolstad.

I Norges Idrettsforbunds lovverk står det at «en person som har økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet (...) er ikke valgbar til styre, råd, utvalg, komité mv.».

REMA 1000 er tungt inne i norsk håndball. Her er Riseth sammen med tidligere landslagstrener, nåværende Kolstad-trener, Christian Berge.

– Rema 1000 bruker sponsing av idrettslag for å få goodwill i markedet og følgelig flere kunder i sine butikker og derigjennom bedre økonomiske resultater, skriver Kjenner.

– Med andre ord er idrettslagene som sponses av Rema 1000 eller andre sponsorer en kommunikasjonsplattform som sponsorene benytter seg av for å oppnå sine økonomiske mål som er særinteresser i forhold til idrettslagenes økonomiske interesser.

Gunnar Martin Kjenner er advokat og idrettsjurist.

– Jeg ble forespurt av Byåsen om å sitte i deres styre i 2020 og har sittet der frem til nå. Dette har vi opplevd som uproblematisk da vi ikke har noen særinteresse i driften av Byåsen, skriver Vidar Riseth i en epost til VG.

Den siste tiden har Kolstad, Byåsens samarbeidsklubb, vært mye omtalt på grunn av lønnskuttet i den stjernespekkede spillerstallen. Spillere som Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Torbjørn Bergerud har alle måtte si fra seg 30 prosent av lønna det første året.

Fakta NIFs lov paragraf 2–7 (1) «En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.» Vis mer

Ifølge en pressemelding fra høsten 2020 skulle samarbeidet mellom Byåsen og Kolstad være både på sportslig side og på markedssiden.

De to klubbene eier sammen selskapet BK Håndball AS, som har et eget styre.

Riseth sitter ikke i styret i Kolstad eller i BK Håndball.

– Jeg har også meldt meg inhabil eller ikke deltatt hvis det har vært saker som min rolle som sponsor har berørt, skriver Riseth.

– Vi har opplevd samarbeid og kompetanseoverføring mellom idretten og næringslivet som en ønsket utvikling fra begge parter og oppfatter ikke at vi har brutt noen regler, fortsetter han.

Vidar Riseth sammen med Sander Sagosen under offentliggjøringen av Kolstads store planer høsten 2021.

Morten Holck var styreleder i Byåsen fram til i vår og var den som spurte Riseth om å ta styrerollen.

– Det har aldri vært et tema. Jeg spurte Vidar en gang i tida om han kunne tenke seg å sitte i styret. Det er helt normalt og han er en ressursperson uavhengig av Rema, sier Holck til VG.

Han påpeker at hvis Riseth har brutt reglene, så har han selv gjort det. Han har vært styreleder samtidig som han har vært daglig leder i Byåsen-sponsor 3T Eiendom. Holck mener dette gjelder mange klubber og at dette er en sovende regel.

– Ja, det vil jeg påstå. Så tror jeg også at det er lurt. Jeg tror det vil ødelegge mye for styrevirksomhet og det å få kompetente folk inn i styret. Norske idrettslag er avhengig av engasjerte folk, og en håndhevelse av den regelen vil kunne ødelegge for det arbeidet som gjøres med å rekruttere de folkene, sier Holck.

Den nylig avgåtte styrelederen sier det aldri har vært et problem i hans tid med sponsorer i styrer.

Gunnar Martin Kjenner mener det ikke er grunn til å tro at verken Riseth eller Byåsen vil bli sanksjonert som følge av regelbruddet.

– Dessverre er det slik at verken NIF eller underliggende organisasjonsledd sanksjonerer slike regelbrudd, til tross for at NIF har et overordnet ansvar for at loven følges, skriver Kjenner.

Tord Jordet er advokat i Norges Idrettsforbund. Han skriver i en epost at de ikke kjenner til innholdet i avtalen mellom Byåsen og Rema, og dermed ikke kan felle en dom over valgbarheten til Riseth.

– Ikke alle sponsorer av et idrettslag har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget. Tvert imot vil mange virksomheter inngå sponsoravtaler for å støtte idrettslaget økonomisk uten at sponsoren har noen særinteresse i hvordan idrettslaget drives. Slike avtaler har først og fremst et gavepreg, og faller utenfor bestemmelsen. Om en sponsor ikke har noen særinteresse i driften av idrettslaget, vil ikke idrettslagets frie stilling bli utfordret ved at ansatte i virksomheten får tillitsverv i idrettslaget, skriver Jordet.

Han peker på at norsk idrett har en egen habilitetsbestemmelse for å sikre at aktører ikke kan utnytte seg av en dobbeltrolle.