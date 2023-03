Norges tre nye krav: – Har vist at vi er gode nok

VIKERSUND (VG) Det norske hopplandslaget forlanger flere gjennomslag i likestillingskampen etter suksessen med historiens første skiflygingsrenn.

FORTSETTER Å KJEMPE: Maren Lundby og de andre utøverne vil ha flere muligheter.

19.03.2023 22:34

Da Maren Lundby (28) fløy 216,5 meter i Vikersund-anlegget søndag formiddag, sto Norges likestillingsminister Anette Trettebergstuen på sletta med tårer i øyene.

– Det er følelsesladet. En ting er de fantastiske prestasjonene, som er helt rått å få oppleve, men det største av alt er at vi faktisk er her. Det har jeg takket damene for. For endelig er vi i mål, sier Trettebergstuen til VG.

Men helt i mål er ikke kvinnehopperne enda. De har enda større drømmer. Det handler om å få lov til å gjøre mer av det herrene har fått muligheten til i årtier.

– Det er fortsatt en politisk kamp. Men jeg føler at motstanderne blir færre og supporterne flere og mer engasjerte, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

I hopp har Maren Lundby lenge fremstått som sportens egen likestillingsminister. Hun har ikke alltid hatt lyst til å stå på talerstolen, men som idrettens største stjerne har totningen gått foran også der.

På den måten har Lundby bidratt til å få gjennomslag for både VM i stor bakke i 2021 og skiflyging for damer denne helgen. Nå lanserer 28-åringen tre nye krav til Det internasjonale skiforbundet (FIS) sammen med hoppsjef Bråthen og lagvenninne Silje Opseth (23).

Et fast verdenscuprenn i skiflyging for kvinner allerede fra neste sesong, ikke bare en «FIS-konkurranse» som statusen var denne helgen. VM i skiflyging også for damene, ikke bare for herrene. Lov til å hoppe på flere av de samme arenaene som herrene og en mest mulig lik rennkalender.

– Det hever produktet vårt veldig når vi alle samles mer, får hoppe i store bakker og vise oss frem, sier Lundby til VG.

Ifølge Bråthen handler det mest om enkeltpersoner med makt som må overbevises. Om de lykkes, får de svaret på i løpet av våren. I april og juni er det FIS-møter i sveitsiske Zürich.

– Så er det viktige diskusjoner i forkant. Noen vil sikkert synes at vi ikke må gå for fort fram. Bla, bla bla. Jeg synes at vi må gå fort fram, for vi har ventet altfor lenge med å få disse opplevelsene, sier Bråthen.

– Hvordan vil du betegne tidenes første skiflygingskonkurranse for kvinner?

– Jeg vil si at dette er ekstremt vellykket. Jentene har levert som forventet, en god dokumentasjon på at dette er uproblematisk for dem å drive med. Derfor er jeg veldig glad på jentenes vegne. Nå kan vi fortsette å utvikle jentedelen av sporten vår.

VG har forsøkt å få renndirektør Sandro Pertile i FIS i tale i forbindelse med denne saken. Foreløpig uten svar.

ENGASJERT: Hoppsjef Clas Brede Bråthen i Norges Skiforbund vil utvikle sporten videre for kvinnene.

Lundby var stolt over seg selv og de 14 andre damene som satte utfor i Vikersund lørdag og søndag. Mer skremmende enn verdens største bakke, blir det ikke. Tidligere har motstanderne til at kvinner skal få hoppe langt, brukt faremomentet og manglende sikkerhet som argument.

Etter at slovenske Ema Klinec (24) satte verdensrekord med 226 meter, mens Lundby (216,5) og Silje Opseth (211 meter) var blant utøverne som brøt 200-metersgrensen med god margin, kan kritikerne få problemer med å holde dem borte fra de aller største normalbakkene.

– Nå har vi vist at vi er gode nok for den bakken her. Ingen jenter falt her. Så vidt jeg vet, var det tre gutter som ramlet, inkludert prøvehoppere. Det er et godt bevis på at vi fortjener muligheten. Læringskurven vår er også veldig bratt. Det er mange som har tatt steg i løpet av helgen og vi må få lov til å trene for å bli gode på det, sier Lundby.

For Opseth betydde muligheten til å fly ubeskrivelig mye.

– Jeg begynner snart å gå tom for ord. Det har vært en helt uvirkelig helg med masse følelser og glede. Det er en stor lettelse over at vi endelig fikk lov til å sette utfor her, sier Opseth til VG.

– Det er helt magisk. Jeg tror det er en følelse som ikke kan beskrives. Du må oppleve det. Jeg har bare lyst på mer, sier 24-åringen fra Hønefoss.

Hun er klar på hva hun har lyst på fremover.

– Jeg ønsker meg mye, da. At de forskjellene som fortsatt er der mellom guttene og oss, jevnes ut. Vi har en vei å gå.