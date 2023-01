De fleste kjenner Frank Løke slik. Men de færreste har sett ham sånn. Hvem er han egentlig når startnummeret ligger i skuffen, og kameraene er slått av? Sport Frank Løke Mannen bak klovnemasken

Iblant er Frank Løke klovn, showman og egoist. Men først og fremst er han far, sønn, kjæreste og venn.

15.01.2023 08:30

– Når jeg hører hun si «hei», så blir jeg helt satt ut.

Det Frank Løke egentlig har lyst til å si, er at hvis han dør nå, så må datteren Ada (16) være sterk og ta vare på lillesøster Edel (9). At hun må følge drømmene sine, uavhengig av hva andre måtte mene.

I stedet sier han at alt går bra, at han føler seg topp og at dette går fint.

På utsiden av den tynne og hullete teltduken blåser det 30 m/s. Han er 8000 meter over havet, på verdens nest dødeligste fjell. Alle teltene er tjoret sammen og banket ned med anker.

Når som helst kan de bli slukt levende av fjellet, og dratt ned i den bunnløse evigheten.

Tårene presser på, for første gang på 35 år. Inne i seg, vet han at dette kan være siste gang han hører stemmen til datteren sin.

Og siste gang hun får høre hans.

