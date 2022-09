Svenske etter Ruud-bragden: – Nå har vi ikke engang tennisen å skryte av

Casper Ruud (23) er klar for US Open-finale. Det svir for den en gang så stole tennisnasjonen Sverige.

NY GRAND SLAM-FINALE: Casper Ruud tok seg til finale i US Open, hans andre Grand Slam-finale i 2022.

15 minutter siden

«En nordmann er for første gang i historien klar for finale i US Open. Det manglet bare det. Nå har vi ikke engang tennisen å skryte av overfor naboene i vest».

Slik innleder Per Bjurman en kommentar i Aftonbladet rett etter Casper Ruuds semifinaleseier over russiske Karen Khatsjanov.

Svenske Bjurman er selv på plass i New York, og understreker at han har blitt en stor fan av Ruud i løpet av de to ukene med US Open.

«23-åringen har spilt blendede tennis hele turneringen, og gjorde det igjen i fredagens semifinale. Foran blant andre Henrik Lundqvist og Jon Bon Jovi vant han et drama i fire sett ved å utmanøvrer den hardtarbeidende russeren i nesten hvert eneste avgjørende øyeblikk», skriver Bjurman.

«Fantastisk å se, hverken mer eller mindre. Det hindrer ikke en svenske i å kjenne at dette svir litt, at nettopp en nordmann kan bli US Open-mester søndag – og i så fall også rykke opp til førsteplass på verdensrankingen».

«Hvis vi hadde noe å forsvare oss med mot naboer som de siste årene har gått forbi oss i nesten alle respektable idretter, er det vår stolte tennishistorie».

Samtidig som Bjurmans kommentar lå øverst på Aftonbladets sportsside, gikk Ruuds seier over Khatsjanov forbi i stillhet hos svenske Expressen og SVT i timene etter kampslutt.

New York Times-journalist Chris Clarey har imidlertid fått med seg at Ruud storspiller på Manhattan:

Bjurman ramser videre opp en rekke svenske spillere, blant andre Björn Borg, Mats Wilander og Stefan Edberg, som dominerte på 70-, 80- og 90-tallet.

Da minnes den svenske kommentatoren en tid der Sveriges store spillere tvang hele tennisverden i kne, samtidig som man i Norge ikke så forskjell på grunnlinjen og en treracket.

«Høsten 2022 er det stikk motsatt», fortsetter Bjurman.

«Sveriges «beste» spiller – Mikael Ymer – sammenligner seg riktignok med Zlatan, men har ikke akkurat klart å støtte opp om den parodiske overdrivelsen. Han er rangert som nummer 99 i verden, og hadde så vidt landet på JFK-flyplass før han hadde gjort sitt i årets US Open».

Ymer tapte nemlig allerede i første runde, og svenskene lengter fremdeles tilbake til sin forrige US Open-seier i 1992 – da Edberg vant for andre år på rad.

«Casper Ruud fra Norge skal som den første skandinaven på nøyaktig 30 år spille finale på Arthur Ashe-banen», avslutter Bjurman.