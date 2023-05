Bruttern forlenger med Ranheim: - Jeg tenker svært lite om det som skjer på Lerkendal

Kåre Ingebrigtsen har funnet igjen gleden som fotball-trener i fjæra på Ranheim.

Prøvetida er over for Kåre Ingebrigtsen i Ranheim. - Det har ikke vært noen lange diskusjoner, hvis det har vært diskusjoner i det hele tatt, sier han.

25.05.2023 21:10 Oppdatert 25.05.2023 21:33

– Jeg har kjent på at det er veldig viktig å ha det bra og trives. At du gleder deg til å gå på jobb. Det har jeg ikke alltid gjort. Nå har jeg funnet igjen gleden ved å være fotballtrener her, sier Kåre Ingebrigtsen.

Ting skjedde svært fort da han i forkant av sesongen tok over som hovedtrener for Ranheim.