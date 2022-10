Casper Ruud til VG: – Det har vært litt tøffe tak

Casper Ruud (23) forklarer nedturen etter US Open-finalen.

ENORM SESONG: Casper Ruud har spilt finale i French Open og US Open i år. Her etter tapet for Carlos Alcaraz i New York.

12 minutter siden

Ruud mener han har opplevd så mye gøy de siste månedene, at han ikke har kjent at han har vært sliten.

– Det er vanskelig å kjenne at man er mentalt sliten, når alt er positivt og gøy, og jeg har opplevd store ting, mer enn forventet. Det har vært overveldende, sier Casper Ruud arrow-outward-link til VG.

For etter to Grand Slam-finaler arrow-outward-link , var Casper Ruud nummer to i verden i september. Han dro fra New York til Seoul og Tokyo som en av de aller største stjernene, men røk ut mer eller mindre før han rakk å si «hei» i begge byene.

– Jeg merket i Asia at jeg var litt tung i steget, og mer sliten i kroppen enn jeg liker å være. Asia er vanskelig med søvn. Tidssoner er det mest utfordrende, å reise fra vest til øst er grusomt. Man er ikke trøtt i 23-tiden og når man står opp klokken 08 er man helt død, sier Ruud.

Fakta Verdensranking tennis menn: Topp 10. Mandag 31. oktober: 1. Carlos Alcaraz, Spania, 6730 poeng 2. Rafael Nadal, Spania, 5810 poeng 3. Daniil Medvedev, Russland, men oppført uten nasjonalitet, 5655 poeng 4. Casper Ruud, Norge, 5510 poeng 5. Stefanos Tsitsipas, Hellas, 5035 poeng 6. Alexander Zverev, Tyskland, 4360 poeng 7. Novak Djokovic, Serbia, 4320 poeng 8. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3725 poeng 9. Andrej Rubljov, Russland, men oppført uten nasjonalitet, 3685 poeng 10. Hubert Hurkacz, Polen, 3200 poeng Vis mer

23-åringen tror en annen grunn til nedturene i det siste kan være at han har spilt veldig mange kamper de siste to årene.

I Sveits ventet en ny nedtur i oktober. Ruud ble slått ut av den aldrende og fallende stjernen Stan arrow-outward-link Wawrinka i Basel i første runde.

– Jeg fikk det ikke til å stemme, sier Ruud til VG på telefon fra Paris.

Ruud var også med i Laver Cup arrow-outward-link (Europa mot resten av verden), hvor 23-åringen fra Snarøya fikk være med da Roger Federer la opp. Superlegenden tok en tårevåt avskjed med tennis arrow-outward-link som toppspiller:

Tross nedtur etter US Open-finalen, som Ruud tapte mot Carlos Alcaraz arrow-outward-link , så er han fortsatt nummer fire i verden når Rolex Paris Masters nå er i gang.

Turneringen sendes Eurosport Norge og Discovery+.

Der er alle de største stjernene med: Rafael Nadal, Novak Djokovic og Stefanos Tsitsipas i tillegg til verdensener Alcaraz. Det er årets niende og siste ATP 1000-turnering (den største etter Grand Slam).

– Jeg håper på en god avslutning. Det har vært litt tøffe tak de siste ukene og månedene. Sånn er idrett, det er opptur og nedtur, sier Ruud.

Oppsettet i Paris er slik at Ruud kan møte Djokovic i en kvartfinale. Rafael kan stå på andre siden i en semifinale. Carlos Alcaraz kan ikke møte noen av dem før i en finale.

Ruud møter vinneren av Alex Molcan og Richard Gasquet i sin første kamp i Paris. Finalen spilles søndag 6. november.

Og sesongen har enda mer i kalenderen i 2022 for Ruud.

Etter Paris Masters, som spilles denne uken, drar han sammen med Nadal til Sør-Amerika. Nordmannen er invitert av den spanske tennislegenden til å være med på en oppvisning-tur, de starter i Buenos Aires 23. november.

– Det er litt surrealistisk. Jeg føler meg veldig heldig som får spille kamper med ham der, sier Ruud.

Og selv om han har gått på noen smeller de siste ukene, så er fokus et annet sted.

– De siste to årene har hatt fantastisk mange oppturer. Jeg er stolt, og jeg har jobbet hardt for det. Jeg tenker det er en premie for å ha vært flink i mange år og jobbet hardt, sier Ruud.