Frastjålet handikap-bevis midt på lyse dagen: – Gjør ikke livet enklere

Paraalpinist Jesper Saltvik Pedersen (23) fikk en veldig kjip telefon fra politiet mandag ettermiddag.

KNUST RUTE: Slik så bilen til Jesper Saltvik Pedersen ut da noen brøt seg inn og tok alpinistens handikap-bevis.

26.06.2023 20:42

Den femdobbelte paralympicsmesteren sitter i rullestol og er avhengig av ekstra plass når han skal parkere.

Mandag hadde han vært på Olympiatoppen for å trene, og kjørt tilbake til Nydalen der han pleier å parkere. Etter en stund ringte telefonen.

– Det var politiet som ringte. De hadde fått en telefon fra en som hadde sett at bilruten var slått inn. Det regnet jo veldig, så den som hadde ringt til politiet ville si ifra så jeg kunne gjøre noe med det, sier Pedersen til VG.

Det er heller ikke første gang dette skjer med gullgrossisten.

– Det er andre gang det skjer. Handikap-bevis selges for dyre penger på svartebørsen, sier han.

Sist gang var i februar i år.

fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Privat / Jesper Saltvik Pedersen

Det finnes ingen elektronisk løsning på handikap-bevisene. Derfor må Pedersen nå gå inn i en ny søknadsprosess for å få et nytt bevis.

Det er heller ikke lov til å ha flere bevis.

– Jeg er avhengig av bilen som alle andre, men kanskje litt ekstra avhengig også. Jeg trenger ekstra plass for å parkere, og har ikke beviset for å slippe å betale for parkering, sier Pedersen.

Nå må han prøve å få reparert bilen så fort som mulig, samtidig som han må anmelde forholdet til politiet og søke om nytt bevis.

– Sist gang dette skjedde tok det en uke eller halvannen uke for å få bevis. Men vi blir bedt om å vente i to uker, så det kan ta litt for lang tid, forklarer paraalpinisten.

– Det er uholdbart for folk med nedsatt funksjonsevne å få frastjålet beviset.

FOR ANDRE GANG: Det er andre gang Jesper Saltvik Pedersen blir frastjålet handikap-beviset.

Nå må han vurdere om det faktisk er verdt å ha bil i Norges hovedstad.

– Dette gjør at jeg blir usikker på om jeg kan ha bil i Oslo. Kollektivmulighetene her er jo gode og jeg bruker dem ofte. Likevel er jeg avhengig av bilen når jeg skal på treningssamlinger eller reise lengre distanser, sier Pedersen.

– Dette gjør ikke livet enklere.