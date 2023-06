Syrstad Engens kjæreste dukket opp på trening: – Det har vært ganske tydelig

ULLEVAAL STADION (VG) Ingrid Syrstad Engen fikk storfint besøk på tribunen under tirsdagens trening. Lagvenninnene ler av den store interessen.

TIL STEDE: Spanske Maria Pilar León vitnet kjærestens økt fra tribunen på Ullevaal stadion. Her med svigerfar Ørjan Engen, som er styreleder for RBK Kvinner og nestleder i Rosenborg-styret.







27.06.2023

Den siste uken har spanske Maria Pilar León (28) besøkt kjæresten Ingrid Syrstad Engen (25) i Trondheim.

Mandag startet Norges første treningssamling før VM, og tirsdag dukket Engens kjæreste opp på tribunen på Ullevaal.

– Hvordan har responsen vært etter at du bekreftet at dere er kjærester?

– Jeg har egentlig bare bekreftet det sånn at jeg slipper å svare mer om det. Da er det ute. Det har vært ganske tydelig. Det er det eneste jeg har å si, sier Engen til VG.

– Hva synes hun om byen Trondheim?

– Jeg kommer ikke til å svare noe mer om det. Sånn er det, sier Engen og ler.

León, som spiller i Barcelona med sin norske kjæreste, reiser ikke til VM med Spania etter uenigheter med landslagsledelsen. Hun ønsket heller ikke å kommentere Ullevaal-oppmøtet overfor VG.

Likevel kunne hun bekrefte at hun vil være i Norge til torsdag.

SMILER BREDT: Ingrid Syrstad Engen var i storform under tirsdagens trening på Ullevaal stadion.

Lagvenninne Tuva Hansen synes at kjærestefokuset blant landslagsspillerne er litt i overkant. I tillegg til forholdet mellom Engen og León, har mediene skrevet mye om Martin Ødegaard og hans kjæreste Helene Spilling.

– Jeg forstår at folk har interesse for kjærestene, men kanskje man skal fokusere litt mer på fotballen, sier Hansen og ler.

Vilde Bøe Risa har lenge vært sammen med fotballproff Andreas Vindheim, som akkurat er ferdig på utlån til Lillestrøm.

– Synes du at dere blir litt glemt?

– Ja, vi har vært altfor lenge sammen. Nå er det Martin Ødegaard i fokus, sier Risa og smiler bredt.

I GODT DRIV: Vilde Bøe Risa jakter ballen fra Guro Reiten. Risa spiller i Manchester United, og er godt fornøyd med sesongen som har vært.

I forrige uke bekreftet Ingrid Syrstad Engen forholdet med lagvenninnen, som kaller seg Mapi Léon.

Lørdag 3. juni vant de Champions League sammen, da Barcelona snudde fra 0–2 til 3–2-seier over Wolfsburg på Philips Stadion i Eindhoven.

Spillerne har fått tre uker ferie etter CL-seieren, og det mener Engen er sjelden vare.

– Jeg er ikke vant til å ha så mye fri før mesterskap, så det kjennes bra ut å starte nå, sier Engen.

To økter på gressmatten på Ullevaal er gjennomført, og der har hun tatt med seg den gode følelsen fra sesongen.

– Det har vært en drømmesesong for laget. For min egen del har det vært litt opp og ned, med litt skadeplager etter jul, men jeg føler jeg har fått bidratt. Spesielt på høsten og mot slutten sånn at jeg er i god form nå, sier Engen.

Hun stortrives i Barcelona.

– Det har vært fantastisk å ha vært med på det som har skjedd i klubben. Vi har oppnådd store ting – og topper det med Champions League. Det var en drøm, rett og slett. Jeg tar med meg mange gode følelser inn i VM, sier midtbanespilleren videre.

Maria Pilar León var i fjor nummer 17 på Guardians liste over de 100 beste spillerne i verden. Hun har tidligere spilt 56 landskamper for Spania og står notert med 15 titler i Spania, i tillegg til to seire i Champions League.