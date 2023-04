Guttormsen jakter på Duplantis-rekord: – Vil bety utrolig mye

Denne helgen jakter Sondre Guttormsen (23) på den amerikanske collegerekorden til verdensener Armand «Mondo» Duplantis (23).

HISTORISK: Her kommer Sondre Guttormsen seg over 6 meter i Albuquerque, New Mexico, i mars.

– Det vil bety utrolig mye. Det er selvsagt kult å slå en rekord som holdes av verdens beste stavhopper gjennom alle tider, sier Guttormsen til VG.

Den amerikanske college-rekorden satte Duplantis i 2019 da svensken kom over 6.00 meter.

Historisk

Sondre ble i mars første nordmann over seks meter på et innendørsstevne i Albuquerque i New Mexico. Nå har han to stevner igjen på å slette Duplantis’ utendørsrekord.

– Dersom jeg klarer det, så vil jeg i tillegg bedre den norske utendørsrekorden med hele 15 centimeter, sier 23-åringen fra Ski.

Norgesrekorden deler han med bergenseren Pål Haugen Lillefosse. Begge kom over 5.86 i fjor.

Fakta Sondre Guttormsen Født: 1. juni 1999 (23 år)

Klubb: SK Vidar

Tangerte den norske utendørs rekorden i stavsprang på 5.86 i Diamond League-finalen i september 2022. Pål Haugen Lillefosse kom over samme høyde i NM i juni. Da ble Sondre Guttormsen nummer to med 5.66.

Ble første nordmann over seks meter da han i mars kom over den høyden på et innendørs stevne i New Mexico, USA.

Lillebror Simen Guttormsen (født 19. januar 2001) har en personlig rekord på 5.72. Vis mer

Verdenseliten på Bislett

Guttormsen og Duplantis er jevngamle, men den svenske verdenseneren har opp gjennom årene vært et godt stykke foran sin norske konkurrent.

Denne sesongen er det forhåpninger om at avstanden ned til Guttormsen skal krympes, selv om Duplantis nylig forbedret sin egen innendørs verdensrekord til 6.22 meter.

– Det er et stykke frem i tid, men jeg har langsiktig mål om å ta verdensrekorden, sier Guttormsen.

NY DUELL: Armand Duplantis (t.v.) sammen med Simen Guttornsen og Sondre Guttormsen (t.h.) på Bislett Games i fjor.

Duplantis var ikke med i EM innendørs i Tyrkia der Guttormsen tok gull med et hopp på 5.80.

24. juli i fjor forbedret Duplantis sin egen verdensrekord utendørs til 6.21, og tok samtidig sitt første VM-gull.

På Bislett Games i juni stiller begge brødrene Guttormsen i tillegg til Lillefosse. De skal få konkurrere med verdenseliten i form av Duplantis, Christopher Nilsen, Ernest John Obiena, Renaud Lavillenie, Thiago Braz, Bo Khana Lita Baehre og Ben Broeders.

Alle disse er innenfor topp ti på verdensrankingen.

Studieinnspurt

Guttormsen er inne i siste fase av psykologistudiene på Princeton University, der han går sammen med lillebror Simen. Sondre Guttormsen mener studiene ikke har vært forstyrrende for sesongoppkjøringen.

– Jeg ble ferdig med bachelor-oppgaven denne uken, og har vært flink til å strukturere tiden min slik at jeg alltid er opplagt til trening og konkurranse, sier Guttormsen og understreker:

– Jeg har bare hatt en konkurranse utendørs i vinter, der hoppet jeg 5.81 fra 16 stegs tilløp. Det er pers fra det tilløpet, og det betyr at formen er god.

SIKTER HØYT: Sondre Guttormsen avbildet etter gullet i innendørs-EM i mars.

– Det er gode sjanser for at jeg kan utfordre rekorden, men det er selvfølgelig mye som skal klaffe for å få det til.

Det er meldt fryktelig regnvær i Texas i helgen, men konkurransen ser ut til å gå etter planen lørdag kveld, norsk tid.

Finalen i NCAA (National Collegiate Athletic Association) i juni aller siste mulighet til å ta college-rekorden til Duplantis.

– Det er spikret at jeg skal konkurrere på Bislett Games (15. juni), Stockholm (2. juli), Silesia (16. juli) og i VM i Budapest (19.-27. august), sier Guttormsen som har sesongens viktigste mål klart:

– Medalje i VM!