Aksel Horgen klar for Flensburg-Handewitt

Aksel Horgen (26) har signert en toårsavtale med den tyske håndballklubben Flensburg-Handewitt.

03.05.2023 16:30

– Jeg er veldig glad for å kunne spille for SG Flensburg-Handewitt den kommende sesongen. SG er en stor klubb med mange fans, det er en stor ære og utfordring for meg på samme tid, sier Horgen til klubbens nettsider. Han har skrevet under på en avtale ut 2025-sesongen.

Klubben har Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen i stallen denne sesongen, men begge spiller neste sesong for Kolstad. Horgen har fire landskamper. TV 2 omtalte saken først.