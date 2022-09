Tennis-legenden hyller farens rolle: – Det gir Casper en god følelse

Syv ganger Grand Slam-vinner Mats Wilander (58) tror pappa Christians rolle er avgjørende for tennishelten Casper Ruud (23).

VIDERE: Casper Ruud er klar for semifinalen i US Open. Det er andre gang han er i semifinalen i en Grand Slam-turnering. Sist gikk det helt til finalen i French Open.

15 minutter siden

Den svenske tennislegenden er på plass i New York som ekspert for Eurosport, og så tirsdag kveld Ruud vinne tre strake sett i kvartfinalen da italieneren Matteo Berrittini måtte si takk seg i US Open.

– Når du spiller så fantastisk bra som Casper gjør i starten av kampen, og det går litt på tverke ... Så ser han faren sitte der i boksen. Han var topp 30 i verden. Tilliten er der, og tenniskunnskapen er der. Ingen kjenner Casper bedre enn moren og faren. Det gir Casper en god følelse, sier Mats Wilander på Eurosport-sendingen.

Casper Ruud selv benyttet også sjansen til å hylle faren da han ble intervjuet ute på arenaen etter seieren.

JUBLER: Christian Ruud (t.v.) var sjef i boksen da Casper Ruud tirsdag vant sin kvartfinale i US Open.

– Vi har et godt forhold. Han er alltid der i boksen. Riktignok ikke i alle turneringene, men i alle de store. Han er en stor far og en stor trener. Og han ble 50 år sist uke, fortalte Ruud - til publikums jubel.

– Han fortjener all den honnør han kan få. Han har pushet meg siden jeg kunne gå og hjulpet meg til å gjøre det jeg elsker aller mest. Jeg er glad for at han har vært der i hele min karriere.

De nye reglene som prøves ut i internasjonal herretennis betyr at det nå er lov for spillerne å prate med trenerne i boksen på tribunen. Det benyttet Casper Ruud seg av det da gikk litt skeivt i tredje sett - og faren ropte «bare fortsett» til sønnen.

– Casper og faren jobber veldig hardt. Det er spesielt å ha faren sin der, sier den gamle toppspilleren Alex Corretja, som også er ekspert for Eurosport.

I et intervju med Mats Wilander på Eurosport sier Casper Ruud:

– Det var litt annerledes i dag ettersom taket var lukket. Det var litt fuktigere, og da går det litt saktere. Det føltes som om jeg ikke klarte å serve hardere enn 110 mph (177 km/t). Vanligvis ligger jeg opp mot 125 mph (200 km/t), sier nordmannen og innrømmet at det ga ham en fordel, siden Berrettini normalt kan serve opp mot 140 mph (225 km/t).

Wilander sier det slik:

– Casper hadde svarene uansett hva Matteo gjorde. I ett og et halvt sett så det ut som om han ikke kunne gjøre feil. Caspers forehand er bedre enn Berrettini da. Han viser et nivå på dette underlaget som jeg kanskje ikke visste at han hadde.

Semifinaleplassen betyr at Ruud vil klatre forbi Alexander Zverev og Daniil Medvedev på verdensrankingen og allerede er sikret en plass topp tre når den neste listen offentliggjøres mandag. Men det er foreløpig uklart hvilken plass det blir.

