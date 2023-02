Polsk minister: 40 land kan boikotte OL

Den polske sportsministeren mener at opptil 40 land kan komme til å boikotte Paris–OL i 2024 om russiske utøvere får delta.

IOC-president Thomas Bach og Russlands president Vladimir Putin fotografert under avslutningsseremonien av OL i Sotsji i 2014.

03.02.2023 14:04 Oppdatert 03.02.2023 14:15

IOC lefler med tanker om at russiske og belarusiske idrettsfolk skal kunne delta under nøytralt flagg i 2024-OL.

Det har vakt sterke reaksjoner, særlig i Ukrainas naboland Polen og de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Men også i Norge har planene vakt sterke reaksjoner - særlig som følge av Astrid Uhrenholdt Jacobsens uttalelser på et IOC-møte.

BBC siterer den polske sportsministeren Kamil Bortniczuk på at «opptil 40 land kan komme til å boikotte neste OL».

Han mener det kan bli en koalisjon som inkluderer Storbritannia, USA og Canada mot russisk deltakelse.

– Koalisjonen kan bli bred nok til at lekene blir meningsløse, sier Bortniczuk ifølge BBC.

BOIKOTT: Polens sporstsminister mener at opptil 40 land kan boikotte Paris-OL neste år.

Viseutenriksminister Paweł Jabłoński sier rett ut ifølge polsatsport.pl:

– Hvis de slipper til utøvere fra Russland og Belarus, så må vi bare boikotte lekene. Vi må legge press på IOC. Sportsorganisasjonene må selv ta avgjørelsen, uavhengig av regjeringene, men jeg vil absolutt oppfordre dem til det.

Til sammenligning var det for eksempel 66 land som boikottet OL i Moskva i 1980 og 18 land som boikottet Los Angeles-lekene i 1984.

Latvia har i flere dager tatt til orde for å boikotte sommer-OL i Paris neste år dersom russiske utøvere får delta mens krigen fortsetter i Ukraina.

– Så lenge det er krig i Ukraina, er russiske og belarusiske utøveres deltakelse i de olympiske leker uakseptabelt, uansett hvilket flagg de konkurrerer under, sier presidenten i Latvias OL-komité, Zorzs Tikmers, som ikke tror Latvia hadde sendt noen OL-tropp om lekene hadde foregått nå - med russisk og belarusisk deltakelse.

Torsdag kom sportsministerne fra Latvia, Litauen, Estland og Polen med en felles uttalelse der de fastslår at IOC-planen «bør avvises».

Det heter at forsøket på å bringe russiske og belarusiske utøvere tilbake i internasjonale konkurranser «legitimerer politiske beslutninger og propaganda».

De oppfordrer også «alle internasjonale idrettsorganisasjoner til å fjerne russiske og belarusiske idrettsutøvere fra internasjonale konkurranser inntil krigen er slutt».

SKAPTE DEBATT: Astrid Uhrenholdt Jacobsekn.

I Norge har det vært en kraftig debatt etter at NRK hevdet at Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde tatt til orde for å se på muligheten for at russere og belarusere kunne komme tilbake. Senere har det blitt gjengitt ordrett hva hun sa på et IOC-møte.

«Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Oppdraget vårt er å fortsette å være en samlende kraft, og det bør fremdeles være fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt» sa Jacobsen.

Styret i Norges idrettsforbund diskuterte saken torsdag og er klar på at russerne ikke bør slippe til, heller ikke under nøytralt flagg.

«Så lenge krigshandlingene vedvarer, kan ikke Norges idrettsforbund se for seg at utøvere fra Russland og Belarus kan delta i internasjonale idrettskonkurranser, selv under strenge nøytralitetsprinsipper», heter det blant annet i en uttalelse fra idrettsstyret.