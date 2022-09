Blink styrer mot nedrykk

Nytt tap for Stjørdals-Blink.

Stjørdals-Blinks Mats Lillebo

17. sep. 2022 18:07 Sist oppdatert 10 minutter siden

Mjøndalen avgjorde oppgjøret mot nedrykkskandidat Stjørdals-Blink på bortebane med to kjappe mål før ti minutter av spilt på bortebane.

Det var Mjøndalens annen strake seier og laget har nå fire poeng opp til kvalifiseringsplass. Det var Stjørdals-Blinks femte kamp uten seier. Det er blitt fire tap og en uavgjort siden 3-2-seireren over Stabæk. Laget har nå fem poeng opp til Skeid på kvalifiseringsplassen om å unngå nedrykk.

Mjøndalen satte virkelig vertene under strekt press fra start. Etter bare ti minutter hadde hjemmelagets sisteskanse Tor Erik Larsen måttet plukke to baller ut av nettet. Benjamin Stokke gjorde 1-0 etter sju minutter da han våkent dukket opp på bakre stolpe på pasningen fra Martin Rønning Ovenstad.

Brinder Singh økte til 2-0 tre minutter senere. Singh fikk ballen på en retur etter en corner og smalt til med et susende skudd i krysset fra 18 meter.

Mats Lillebos redusering til 1-2 etter 21 minutter tente et nytt håp for hjemmelaget. Lillebo fikk stå veldig alene inne i feltet og fikk vendt seg og sette ballen i mål borte i hjørnet for målvakten.

Mjøndalen var derimot farlige på kontringer. Hadde det ikke vært for at Larsen i Blink-målet klarte å heve spillet sitt og redde to klare sjanser fra gjestene, kunne kampen vært kjørt allerede i 1. omgang.

Stjørdalsspissen Ivar Sollie-Rønning fikk en god mulighet mot slutten av omgangen, men denne gangen var det gjestenes sisteskanse Thomas Kinn som ryddet opp.

På overtid i 1. omgang fikk Morten Strand sitt annet gule kort etter en tøff takling på Mjøndalen-kaptein Joackim Olsen Solberg inne i feltet. Dermed måtte Stjørdals-Blink avslutte med ti mann. Det er femte gangen det skjer denne sesong, og annen gang at Strand er blitt utvist.

Mjøndalen kontrollerte det meste i annen omgang og var nærmere 3-1 enn hjemmelaget var utligning.