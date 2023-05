Sport Langrenn Kritikken fra Northug ble en snakkis på skolen. Så slo jentene tilbake

08.05.2023 10:13

STEINKJER: – At det kommer noen og «disser» miljøet vårt, er ikke akkurat kjempemotiverende. Samtidig får vi enda mer lyst til å prestere og vise at det går an å bli god her.

Ordene tilhører juniornorgesmester Johanne Bjugan. Stiklestad-jenta er et av Trøndelags fremste langrennshåp.