Må kutte i antall utøvere: – Krevende

Snowboardlandslaget står overfor store økonomiske utfordringer. Det går utover utøverne.

MINDRE LAG: Marcus Kleveland får færre landslagskollegaer. Her fra seieren i Big Air i Copper Mountain.

11.05.2023 15:31

Torsdag ble landslagene i snowboard presentert, og der kommer det frem at ledelsen må redusere laget med seks plasser.

Tre plasser på landslaget og tre plasser på rekruttlandslaget blir droppet. Det har gjort uttaket krevende, skal vi tro sportssjef Per Iver Grimsrud.

– Uttaket i år har vært en veldig krevende prosess. Med større økonomiske utgifter knyttet til samlinger og konkurranser så har vi vært nødt til å kutte ned på størrelsen på laget for å kunne lage et tilstrekkelig opplegg for utøverne, sier Grimsrud i en pressemelding.

Fakta Landslagene i snowboard 2023/2024 Landslaget: Marcus Kleveland, Mons Røisland, Bendik Gjerdalen, Øyvind Kirkhus, Hanne Eilertsen, Bettina Roll og Niklas Lohne Hansen (para) Rekruttlandslaget: Acacia Rose, Kristian Skjømming, Niklas Sukke, Live Kampesæter, Tobias Lunn, Embrik Kirkevoll, Anders Gylterud (para) Vis mer

Niklas Lohne Hansen, som er parautøver, er ny på landslaget. På rekruttlandslaget er det tre nykommere i parautøver Anders Gylterud, Niklas Sukke og Live Kampesæter.

– Uttaket er basert på en langsiktig målsetting der vi har mesterskap som hovedmål, VM i 2025 og OL i 2026, sier Grimsrud videre.