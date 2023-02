Følg VM i skiskyting direkte

Foto: VINCENZO PINTO

Det svenske gullhåpet Elvira Öberg står over dagens fellesstart. Dermed er VM over for svensken. Det melder Expressen.

Öberg ble syk i begynnelsen av VM. Etter å ha stått over flere konkurranser, var hun tilbake til lørdagens stafett.

– Elvira føler seg ikke verre, men hun er litt sliten etter gårsdagens løp og vil ikke risikere noe når det er så mange verdenscupløp igjen, sier landslagstrener Johannes Lukas.

Mona Brorsson erstatter Øberg i dagens fellesstart.