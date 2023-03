Maren Mjelde scoret på to straffer da Chelsea sendte Lyon ut av mesterligaen

(Chelsea – Lyon 1–2, 2–2 sammenlagt, 4–3 etter straffespark­konkurranse) Maren Mjelde (33) var iskald da det gjaldt som mest – og sendte Ada Hegerberg (27) og Lyon ut av Champions League.

Maren Mjelde utliknet åtte minutter på overtid av andre ekstraomgang.

31.03.2023 06:19

Dermed er Mjelde og Chelsea klare for semifinale i Champions League, hvor de møter Barcelona og Caroline Graham Hansen.

Etter to tamme omganger i ordinær tid, ble det vanvittig drama i ekstraomgangene på Stamford Bridge. Først assisterte Ada Hegerberg til Sara Däbritz – som så ut til å bli den store helten for bortelaget i siste ekstraomgang. På overtid gikk Chelseas Lauren James i bakken i Lyon-feltet og ropte på straffe.

Den kroatiske dommeren Ivana Martincic reagerte ikke, men situasjonen måtte sjekkes med VAR. Etter fire minutters ventetid ombestemte dommeren seg, og Chelsea fikk straffespark seks minutter på overtid i andre ekstraomgang.

Maren Mjelde var sikkert fra ellevemeter.

Den norske forsvarsspilleren måtte vente i to minutter før hun kunne skyte, men hamret inn straffesparket i krysset og sørget for straffesparkkonkurranse.

Mjelde var også iskald som første straffeskytter for hjemmelaget, før Lyon bommet på to av fem straffespark. Ada Hegerberg satte sin straffe for gjestene, men måtte trøste lagvenninne Lindsey Horan som bommet på den siste og avgjørende.

Regjerende mester Lyon er dermed utslått. Chelsea skal til semifinale.

Ada Hegerberg like før hun tok sin straffe i straffesparkkonkurransen. Den scoret hun på, men det holdt ikke for Lyon.

Det så imidlertid ut som det skulle gå Lyons vei i London.

I andre ekstraomgang avanserte Hegerberg på høyrekanten og løftet blikket. Innbytteren, som kom inn etter første omgang, slo et smart, lavt innlegg i feltet på angrepsmakker Sara Däbritz. Tyskeren la ballen til rette, banket inn ledermålet for Lyon elleve minutter før slutt.

Dessverre for Lyon hadde Chelsea også en norsk innbytter ved navn Maren Mjelde, som ble torsdagens største helt på Stamford Bridge – kanskje sammen med keeper Ann-Katrin Berger.

Chelseas andre norske kvinne – Guro Reiten – ble matchvinner og banens beste i det første oppgjøret i kvartfinalen, og scoringen lå lenge an til å bli avgjørende i returoppgjøret på Stamford Bridge.

Men de franske gjestene måtte ha mål og byttet inn Ada Hegerberg rett etter pause, og fikk uttelling kvarteret før slutt.

– Folk er på beina og prøver å få et glimt av Hegerberg. Hun er en superstjerne på Stamford Bridge, kommenterte BBCs Emma Sanders idet den norske angrepsspilleren kom inn til sin første Champions League-kamp siden finalen i fjor.

Lindsey Horan nådde akkurat ballen på høyrekanten og fant Vanessa Gilles i feltet. Canadieren pirket inn kampens første scoring, og det sto 1–1 sammenlagt. Dermed gikk det til ekstraomganger.

Lyon gikk rett i angrep i første omgang og kom seg til tre enorme målsjanser i løpet av de første fem minuttene. Ingen av skuddene gikk inn, og Chelsea kom seg etter hvert inn i kampen.

Vertene på Stamford Bridge yppet seg også i bortelagets 16-meter, men det sto 0–0 til pause.

Hegerberg hadde ikke vært på banen siden september i fjor før comebacket i helgen som var. Der brukte 27-åringen under minuttet på å sette ballen i mål i 6–0-seieren mot Guingamp.

Maren Mjelde kom inn for Chelsea i det 72. spilleminutt, mens Guro Reiten ble byttet ut etter fulltid.