Nærbø og Runar møtes i europeisk semifinale

Både Nærbø og Runar Sandefjord gjorde jobben i returkampene sine og er klar for semifinalen i European Cup i håndball. Der møter de hverandre.

16 MÅL: Nærbøs Tord Haugseng og Theodor Svensgård scoret begge åtte mål i Kroatia.

26.03.2023 20:28

Nærbø hadde med seg 26-20-ledelse fra bortemøtet med Sesvete. Det endte med 29–30-tap i Kroatia, men seier sammenlagt. Tord Haugseng og Theodor Svensgård scoret begge åtte mål, mens keeper Joachim Christensen hadde en redningsprosent på 38.

Runar slo Karvina 28–25 hjemme etter også å slått tsjekkerne på bortebane. Christoffer Rambo ble toppscorer med syv mål. Også keeper Anton Hellberg imponerte med 15 redninger.

Sola klarte ikke å komme til semifinalen i kvinnenes European League. Etter uavgjort på hjemmebane tapte Steffen Stegaviks jenter 27–24 for Thüringer i Tyskland. Kristina Novak scoret åtte.

Danske Ikast – med Stine Skogrand, Ingvild Bakkerud, Vilde Johansen og Andrea Austmo Pedersen – er klare for semifinalen etter 31–28 over Siofok. Det er også Mia Solberg Svele med Nykøbing Falster. Hamar-jenta scort seks i 38–29-seieren over Valcea.

Henny Reistad og Esbjerg er klare for kvartfinalen i Champions League etter seks Reistad-scoringer i 27–24-seieren over Brest.