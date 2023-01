NFL-kamp avlyst etter hjertestans

NFL har besluttet at kampen mellom Cincinnati Bengals og Buffalo Bills ikke skal gjennomføres, etter at Damar Hamlin (23) fikk hjertestans på banen.

06.01.2023 12:40

Det var i 1. periode av NFL-kampen mellom Bengals og Bills 4. januar at Buffalo-spiller Damar Hamlin kollapset med hjertestans etter en takling.

Ifølge rapporter skal 23-åringen nå være ved bevissthet og den første kommunikasjonen fra Hamlin skal være et spørsmål om hvem som vant kampen.

Den ble stoppet umiddelbart etter hendelsen, og ligaen har besluttet at den heller ikke skal gjennomføres.

– Dette har vært en veldig vanskelig uke for oss, sier NFL-sjef Roger Goodell i en uttalelse.

Utfallet av kampen ville ikke ha noen påvirkning på hvem som fikk plass i sluttspillet, men den ville hatt betydning for hvem som skulle ha hjemmebanefordel i sluttspillet. NFL har kalt inn til et ekstraordinært ligamøte for å finne en god løsning for alle parter.