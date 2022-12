Har signert for dansk klubb: - Det gjør vondt i Byåsen-hjertet mitt

Byåsens kaptein Caroline Aar Jakobsen er ferdig i klubben etter sesongslutt.

Caroline Aar Jakobsen flytter til Danmark etter sesongslutt.

21. des. 2022 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var ikke slik at jeg hadde bestemt meg for å ikke være i Byåsen neste år. Men samtidig visste jeg at dersom jeg først skulle prøve et annet eventyr, så var det litt nå eller aldri. Dersom jeg hadde signert for Byåsen, ville blitt to år til, sier Caroline Aar Jakobsen til Adresseavisen.

Så langt denne sesongen har Jakobsen vært en av Byåsens viktigste og beste spillere. Kapteinen er toppscorer med 46 mål på de ti første seriekampene, og nyter stor tillitt.

