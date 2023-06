Umusikalsk, uklokt og pinlig

Kritisk: Ranheim-sjef Frank Lidahl var misfornøyd med dommeren etter cupkampen mot Bodø/Glimt.

KOMMENTAR: Mens Fotball-Norge retter et viktig fokus mot dommerhets og rekrutteringssvikt, fortsetter Ranheim-sjefen sitt angrep mot kampledere. Forstå det den som kan.

08.06.2023 11:11

29. mai la daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, ut denne meldingen på Twitter:

«Dommeren i Kristiansand… å blåse straffe der... Er så useriøst det, og et ufattelig prov på at en slik dommer ikke kan delta i toppfotballen. Til det er det for mange som legger ned for mye. Sjukt nivå».