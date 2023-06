Kashafali hyller assistenter etter verdensrekord: – Det er ubeskrivelig

BISLETT (VG) Salum Ageze Kashafali (29) satte ny verdensrekord i paraklassen på Bislett, og rettet en stor takk til teamet rundt ham.

LYNRASK: Salum Ageze Kashafali vant 100 meter på Bislett i både åpen klasse og para-klassen. Vis mer







– Det betyr at jeg er den beste utøveren i verden. Det er en drøm å sette verdensrekorder. Alle drømmer om det, sier Kashafali til VG.

Han løp to løp med litt over en times tid mellomrom under Bislett Games: Både i åpen klasse og i paraklassen. Den svaksynte sprinteren byttet klasse fra T12 til T13 tidligere i år - sistnevnte er en klasse med litt bedre syn.

Verdensrekord-tiden i T13 var det Jason Smyth som hadde med tiden 10,46. Den tiden slo Kashafali to ganger: Først til 10,37, før han i neste løp klokket inn til 10,41. Hans tidligere pers fra Paralympics-gullet i 2021 var 10,43.

VG fikk etter en stund bekreftet av friidrettsforbundet at 10,37 er ny offisiell verdensrekord i T12-klassen. Jaysuma Saidy Ndure har norsk rekord på 100 meter med 9,99 til sammenligning.

– Jeg visste at det gikk fort også i det andre løpet, men da skulle jeg bare lage litt show. Det første løpet var blodig alvor, sier Kashafali, som har en drøm om å delta i de største mesterskapene også for funksjonsfriske.

Fakta Salum Ageze Kashafali Alder: 29 år Spesialist på 100 meter Kom til Norge som flyktning fra Kongo i 2003 Har en øyesykdom som gjør at synet gradvis har blitt redusert til 2 prosent Meritter: Gull i Paralympics 2021

Gull i Para-VM i 2019

Gull i Para-EM i 2021

NM-gull på 100 meter for funksjonsfriske i 2019

Kåret til årets mannlige parautøver på Idrettsgallaen i 2019 og 2022 Personlige rekorder: 100 meter: 10,39 fra Bislett Games 2023 Vis mer

Etterpå mottok han Bislettmedaljen til stående applaus og er i celebert selskap med Usain Bolt og Karsten Warholm blant annet.

– Det er ingen bedre steder i verden å sette verdensrekord. Det er ekstra koselig å gjøre det her, sier Kashafali.

Veien til toppen har ikke vært like lett bestandig for 29-åringen. I vinter søkte han etter nye personlige assistenter. Det har han fått tak i og hverdagen går lettere.

– Det er ubeskrivelig, sier Kashafali.

HYLLET: Salum Ageze Kashafali ble tildelt Bislettmedaljen av Oslos ordfører Marianne Borgen.

– Jeg har flere fantastiske assistenter rundt meg som gjør at hverdagen blir bedre. Ny trener (Stephan Johansson), nye assistenter og Olympiatoppen… Det er så mange som gjør hverdagen min enklere. Nå spiser og sover jeg bedre, sier Kashafali.

Det var først rundt nyttår at Kashafali fant ut at han hadde rettigheter til en personlig assistent på grunn av handikappet sitt. Før var det en utmattelse å måtte gå på butikken alene.

– Folk skal vite at før i år så var jeg så utslitt hver gang jeg gikk på trening og stevner. Hver gang jeg gikk ut av døren var et slit - jeg hadde hodepine, smerter i rygg og nakke. Nå har idrettskarrieren min virkelig begynt, og jeg er 29 år, sier Kashafali.