NFF kontrollerer ikke om egne voldsstraffer overholdes

Direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF forteller VG at det spilles 330.000 kamper årlig, og at NFF ikke gjennomfører selvstendige kontroller.

– Beslutningen fra NFFs domsorganer blir sendt til klubb med beskjed om å videreformidle til spilleren saken gjelder. Dermed har både spiller og klubb et ansvar for å respektere sanksjonen som er ilagt, skriver Graff i en e-post.

Straffen for alvorlige volds- eller trusselhendelser er utestenging fra kamp og trening i en periode på mellom 3 og 16 måneder.

Aktører i breddefotballen påpeker imidlertid at det er enkelt å kamuflere spillere som har fått karantene, ved å for eksempel la dem spille i andres navn.