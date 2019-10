Bokser døde fire dager etter knockout i kamp

Den amerikanske bokseren ble lørdag kveld slått ut i tiende runde i en kamp mot den tidligere olympiske bokseren Charles Conwell i Wintrust Arena i Chicago. Slaget som sendte Day i kanvasen, var så hardt at han etterpå fikk konstatert hjerneskade.

Day ble lagt i kunstig koma, men livet sto ikke til å redde. Etter fire dager døde bokseren på sykehus.

– På vegne av Patrick Days familie og pårørende takker vi for bønnene, støtten og kjærligheten som er vist for Pat, sier hans agent Lou Dibella i en pressemelding.

I et følelsesladd brev skrev motstanderen Conwell (21) at han aldri mente at noe slikt skulle skje.

– Alt jeg ville var å vinne. Hvis jeg kunne tatt det tilbake, ville jeg gjort det. Ingen fortjener noe slikt, sto det i brevet som er gjengitt av BBC.

Patrick Day spilte 22 kamper og vant 17 av dem. Han tapte fire og en endte uavgjort.

Også i juli døde russiske Maxim Dadashev og argentinske Hugo Santillan som følge av skader de var påført under boksekamper.