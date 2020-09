Julia Wagner har ikke lappen, men konkurrerer i over 200 km i timen: – De sier at jeg er gal

Julia Wagner er den yngste i hele verden som konkurrerer med en så rå motorsykkel.

Motorsykkelen koster 150.000 kroner. Julia Wagner valgte en heftig utgave. Alex Zografos

Det er ingen tvil om at den ferske 19-åringen skiller seg ut, og hun får kommentarer fra omgivelsene. Ikke minst fra venninner:

– De sier at jeg er gal.

Flere i motorsportmiljøet mener det samme, men er også imponert over at Julia Wagner er kommet så langt. For det å kjøre dragrace med en sykkel som har 600 hestekrefter, er et stort steg.

Siden alle må ta lisen før de får lov til å sette seg på en slik sykkel, finnes en slik oversikt over antall og alder. Wagner gjorde det som 18-åring i Finland.

Fakta Julia Wagner Født: 19.08.2001 Klubb: Romerike dragbike klubb (RDBK) Sivilstand: Samboer med Teemu Kettula Jobb: Lærling som industrimontør Meritter: NM-sølv og bronse i junior-bike. Vis mer

Stolt eier av en sykkel som kjører i godt over 200 km/t. Julia Wagner gleder seg til dragracing. Alex Zografos

Må være hyperrask

Under NM kommende helg setter hun seg bak den eksplosive maskinen der hun har rekord på 226 km/t i det hun er ferdig med distansen som måler 402 meter. Fra null til mål går det unna på syv-åtte sekunder. Rett frem.

De startende står stille på streken og skyter ut som en rakett når det grønne lyset tennes. Det er nemlig slik det ser ut for dem som skal kjøre som noen svin på Gardermoen raceway.

Dragraceren fra Fetsund stiller i klasse Super twin top fuel. Motorsykkelen hennes går på nitrometan og har to sylindre.

Det største hjulet er bak. Og det er det skikkelig dimensjon over. Alex Zografos

Sitter i ryggmargen

Denne sporten ligger i familien. Både bestefar og faren hennes har konkurrert med motorsykkel i dragracing. Ungjenta ble bare dratt inn i det ti år gammel. Da på en juniorbike.

I årenes løp har det vært flere gutter som har konkurrert mot henne og noen få jenter. I denne idretten er det ingen forskjell på kjønnene. Kvinner og menn konkurrerer på lik linje.

Derfor er det spesielt at Julia Wagners finske kjæreste Teemu Kettula (27) står på startstreken i den samme klassen.

Paret har vært sammen i et par år og traff hverandre nettopp på racingbanen. Han har flyttet til Norge.

– Målet mitt er å slå ham, ler Wagner, som på veien mot den heftigste sykkelen var innom den snillere classic-klassen.

Mye tid brukes i garasjen. Det er bestandig noe å gjøre for Julia Wagner og samboer Teemu Kettula Alex Zografos

Satser på bilsertifikat

Wagner har hverken lappen for motorsykkel eller bil, men håper å kjøre opp om kort tid for å kunne sette seg bak rattet på veien.

– Hva driver deg i dragracing?

– Fart, spenning, adrenalinkick og nerve. Dessuten er det morsomt å vinne, sier utøveren som har konkurrert i ni år.

Hittil har det vært gjevest da hun i fjor oppgraderte lisensen til en høyere klasse. Målet i år var å delta i fire-fem stevner. Så kom koronaviruset.

Fornøyd med å ha funnet en sport i tidlig alder, som Julia Wagner fortsatt stortrives med. Alex Zografos

Den tøffeste av de tøffe

NM-arrangementets pressesjef Tore Ravneberg mener at Julia Wagner står for noe helt spesielt. Han bruker også ordet «gal».

– Her er det mange hestekrefter hun skal ha kontroll på. Og hun kjører det aller verste i dragracing.

Ravneberg har sett at hun har gått gradene og løftet seg for hvert eneste år.

– Det er veldig tøft av henne å gå helt til topps i den aller heteste klassen.

Han gleder seg til å se henne under NM, der også biler skal i aksjon. Eller dragster, som fartøyene kalles.

De har felles interesser, samboerparet Julia Wagner og Teemu Kettula. Alex Zografos

Denne sporten har sine første og siste løp for sesongen på Gardermoen. Inntil 200 tilskuere kan se på, hver dag lørdag og søndag, men de får ikke komme i depotet.

– Vi kaller det drag finales – covid-19-versjonen, opplyser Ravneberg.

Han vet at deltagerne er sugne på endelig å slippe hestekreftene løs på asfalten.