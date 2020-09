Da koronapandemien kom, dro Casper Ruud til Norge. Det kan forklare suksessen i US Open.

Casper Ruud (21) har tradisjonelt vært en spiller som presterer best på grus. Men lørdag spiller han tredje runde på hardcourten i US Open.

Casper Ruud kunne knytte neven for avansement i US Open torsdag kveld. Seth Wenig / AP

Det er ingen hemmelighet at 21-åringen har grus som sitt favorittunderlag. I Grand Slam-turneringene er hans beste prestasjon tidligere tredje runde i French Open, på nettopp grusunderlag.

Nå har han tangert den prestasjonen med å komme til tredje runde også i US Open på det harde underlaget. Lørdag spiller han mot Matteo Berrettini fra Italia på hardcourten i New York.

– Jeg har forbedret meg på hardcourt ,sa han til Eurosport etter å ha slått finske Emil Ruusuvuori i andre runde.

Fakta Casper Ruud * Aktuell: Møter Matteo Berrettini i tredje runde i US Open lørdag kveld * Født: 22. desember 1998 (21 år) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 37.-plass * Ble proff: 2015 * Beste Grand-Slam tidligere: Tredje runde i French Open Vis mer

Kan sammenlignes med langrenn

For de ubevandrede i tennis, kan det være vanskelig å forstå at underlaget skal ha så mye å si. Øivind Sørvald er analysesjef for Ruud og idrettssjef i Norges Tennisforbund. Han forklarer forskjellen slik:

– Vi er vant til at i langrenn er det noen som er bedre til å gå klassisk stil enn å skøyte. Det betyr at du har noen forser, noe du liker. Men en klassisk løper kan også bli god til å skøyte, om det jobbes med det.

Kort forklart går ballen tregere på grusunderlaget. Spilleren har også større mulighet til å skli på underlaget, og bevegelsene på banen blir dermed annerledes.

– Vi ser nå at han får bedre og bedre følelse med det raske spillet på hardcourten. Hver gang jeg prater med sier jeg: «Dette kan du jo». Jeg tror at han nå blir en spiller som tilegner seg ferdigheter som gjør at han kan håndtere alle dekker. Til og med gress som kanskje er det vanskeligste for ham for øyeblikket, sier analytiker Sørvald.

Øivind Sørvald har vært analysesjef for Casper Ruud i en årrekke. Han ser klar forbedring i 21-åringens spill på hardcourt. Erik Johansen / NTB scanpix

Har trent på hardcourt i Norge

Noe av forklaringen på at Ruud har utviklet seg på hardcourt-underlaget, kan faktisk være koronapandemien.

Da Ruud-leiren så hvor raskt verden endret seg, valgte han å dra hjem til Norge. Det var langt ifra planen i 2020. Hjemme i Norge har han i all hovedsak trent inne i Oslo Tennisarena. Der har han spilt på hardcourt.

– Han har trent på hardcourt i hele perioden. Derfor har han spilt mer på det dekket enn ellers, og håndterer og mestrer det bedre og bedre. Han liker nok fortsatt grus best, men jeg tror han også i stor grad ser at han mestrer dette andre dekket, sier Sørvald.

Etter US Open venter turneringer i Roma, Kitzbühel og ikke minst French Open. Alle de turneringene er på grus.

– Det man alltid har sett, er at han liker å gå fra det raske dekket og tilbake til grusen. Så vi kan absolutt vente oss mer utover høsten, spår Sørvald.

Casper Ruud har tilbrakt mange treningstimer i Oslo Tennisarena under koronapandemien, og han har også spilt flere turneringer der de siste månedene. Det kan forklare noe av fremgangen på det harde underlaget. Tore Meek, NTB scanpix

Har slått lørdagens motstander

Men først venter altså Matteo Berrettini, som er på 8. plass på ATP-rankingen og kom til semifinalen i fjorårets US Open, lørdag kveld.

Ruud har møtt italieneren en gang før. På grus da han slo Berrettini i andre runde i French Open i fjor.

– Han er sikkert sugen på revansje, men jeg tar gjerne den matchen igjen, sa Ruud til Eurosport.