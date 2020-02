Store VM-endringer: – En brutal konkurranse, sier Lorentzen

Det norske håpet Håvard Holmefjord Lorentzen drømmer om medalje, men innrømmer at han må ha fire feilfrie løp under sprint-VM i Vikingskipet.

For første gang skal sprintere og allroundere gå under ett og samme verdensmesterskap.

Fredag går startskuddet på OL-isen fra 1994. Skøytesprint er blitt en brutal konkurranse med veldig mange gode løpere.

– Det er tre russere, tre nederlendere, tre japanere og tre koreanere og så meg. Det er veldig mange som kan gå fort. Det gjelder å unngå feil, sier Håvard Holmefjord Lorentzen til NTB.

– Allrounderne sikrer litt på 500-meteren for å komme seg igjennom. Vi sprinterne må gå bånn pinne fra start og håpe på at det ikke blir noen feil. Det er en brutal konkurranse.

Fjerdeplass i fjor

I fjor var han 7/100 sekund bak Pavel Kulizjnikov etter første dag. Og han leverte en litt dårlig annen dag og falt dermed ned til fjerdeplass.

På den raske isen i Salt Lake City under VM-enkeltdistanser ble det 34,53 og 1.07,00 på den doble distansen.

Den gang var Kulizjnikov i en egen klasse på både 500 meter med 33,73 og på 1000 meter ble det verdensrekord på 1.05,70). Derfor må russeren finne seg i å være storfavoritt til å forsvare VM-tittelen sin fra i fjor.

Litt for dårlig is

– Kan vi se få tider ned mot 34 i helgen?

– Kulizjnikov var et lite hakk over oss andre. Det er varmt i hallen, men iskvaliteten er ikke god nok. Jeg håper i hvert fall ikke det (at det blir tider ned mot 34). Hvis han går ned mot 34 blank, så er nok resten av gjengen et stykke bak, tipper Lorentzen.

I oppkjøringen og begynnelsen av sesongen slet Fana-løperen med en vond hofte. Det var først på denne siden av nyttår at smerten avtok.

– Det har vært en sesong veldig under pari hittil. Så får vi se da om det blir litt bedre til helgen.

– Det er jo medaljer jeg drømmer om, men må jo være realistisk i forhold til hvordan det har gått denne sesongen. I sprint er det vanvittig mange som kan ta medalje. I Salt Lake så var jeg bare sju eller åtte sammenlagt over 500 og 1000 meter. Da gikk jeg gode løp og ble nummer fire på 1000 meter. Det blir tøff konkurranse, og jeg kommer til å gå det remmer og tøy holder.

Rytme og timing er bedre

– Nå merker jeg ingenting av hofteplagene, og det gjør at jeg kan gå mer avslappet. Jeg synes det har gått bedre og bedre. Både rytme og timing stemmer bedre.

Håvard Holmefjord Lorentzen vant sprint-VM i 2018, og tok fjerdeplassen i fjor bak Pavel Kulizjnikov.

Norge har vunnet to VM-titler i tillegg til Lorentzen sin. Per Bjørang i 1974 og Frode Rønning 1981

Odin By Farstad fra Falken skal også gå sprint-VM ved siden av Håvard Holmefjord Lorentzen. Henrik Fagerli Rukke er første reserve.

I kvinneklassen er det Hege Bøkko og Ida Njåtun som skal gå.

